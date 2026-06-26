Sanidad destina 900.000 euros al nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado este viernes el nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital del Sur, un centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC). Este traslado se produce tras la finalización de unas importantes obras de acondicionamiento que han permitido reubicar esta vital unidad asistencial en un edificio independiente y anexo al recinto principal.

Durante el recorrido institucional, en el que también han participado la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora, y el gerente del HUNSC, Óscar Díez, se han dado a conocer las cifras de esta remodelación. Clavijo ha destacado que la actuación ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros y ha aprovechado para anunciar que "la próxima semana se adjudica el proyecto de la ampliación del centro hospitalario lo que permitirá iniciar las obras el próximo año".

La reforma integral del dispositivo ha logrado duplicar la capacidad asistencial, pasando de contar con catorce a treinta puestos de tratamiento disponibles. Esto no solo supone un salto cuantitativo, sino que optimiza drásticamente los circuitos de atención sanitaria para ofrecer una asistencia más cómoda, accesible y eficiente a los pacientes oncológicos de la comarca sur de Tenerife. Además, la medida evita constantes desplazamientos al complejo hospitalario ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Tal y como ha remarcado el presidente autonómico, esta obra se enmarca en un conjunto de mejoras incorporadas al centro a lo largo de los últimos ejercicios. Entre ellas destaca la apertura de las unidades de Cuidados Paliativos y Atención Temprana, la puesta en marcha del servicio de Farmacia y la ampliación del área quirúrgica, que ya cuenta con cuatro quirófanos. "Queda demostrado el compromiso del Gobierno de Canarias por dotar al Hospital del Sur de las infraestructuras y recursos necesarios", ha subrayado.

Por su parte, Diana Mora ha puesto en valor el alcance poblacional de la medida, recordando que las instalaciones dan cobertura a unos 220.000 ciudadanos residentes en esta zona de la isla. Las nuevas dependencias cuentan con 885.268 euros de presupuesto, integrándose en un entorno ajardinado que proporciona un espacio más confortable para hacer frente a tratamientos complejos.

Desde el inicio de su actividad asistencial hace dos años, la unidad oncohematológica ha experimentado una creciente demanda asistencial. Los datos oficiales reflejan la administración de 4.661 tratamientos a un total de 582 pacientes. Únicamente a lo largo de 2025 se superaron las 2.700 sesiones terapéuticas, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han registrado más de 1.200.

El equipo multidisciplinar a cargo de esta asistencia está compuesto por profesionales de enfermería, oncólogos, hematólogos y farmacéuticos. Entre los procedimientos aplicados de forma completamente personalizada figuran la quimioterapia, la inmunoterapia y diversas terapias dirigidas. Estas labores se complementan con un exhaustivo seguimiento clínico y un valioso esfuerzo en materia de educación sanitaria dirigida a las familias.

El impulso del Hospital del Sur no se limita al área oncológica. La actividad quirúrgica general se ha disparado un 70 por ciento desde 2023, alcanzando cerca de 4.500 intervenciones anuales. En paralelo, el volumen de consultas externas acumula más de 150.000 visitas en apenas tres años, consolidando la cartera de servicios con 24 especialidades operativas.