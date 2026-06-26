Suso Machín sentencia el pulso en CC Lanzarote: "Elijo a Oswaldo" y abre la puerta a acompañarle en la lista al Cabildo

La política interna de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote acaba de recibir un mensaje rotundo que despeja cualquier duda sobre los equilibrios de poder en la isla. Jesús Suso Machín, el incombustible alcalde de Tinajo y uno de los principales pesos pesados de la formación nacionalista, ha roto cualquier atisbo de neutralidad.

En unas recientes declaraciones a nuestro director Gonzalo Castañeda, Machín fue sometido a una disyuntiva directa: elegir entre el expresidente del Cabildo, Pedro Sanjinés, y el actual líder, Oswaldo Betancort, como líder natural en la isla. Su respuesta fue un aval absoluto al liderazgo de Betancort y un portazo al pasado.

"Sin duda, Oswaldo. Y lo tengo bastante claro", sentenció Machín, repitiendo la afirmación hasta en tres ocasiones.

El 'paso' estratégico: un arrastre de votos hacia el Cabildo

Las palabras de Machín no son las de un afiliado más. Hablamos de un hombre cercano a Fernando Clavijo y que goza de un respeto reverencial en CC, sustentado en el apoyo inquebrantable que su pueblo le ha otorgado durante más de dos décadas. Por ello, el dardo político más afilado de su intervención fue el movimiento táctico que dibujó a continuación.

Lejos de insinuar una retirada, el regidor de Tinajo abrió la puerta a implicarse directamente en la batalla insular. "Si yo algún día tengo que dar un paso por estrategia, primero de mi municipio y en segundo para ayudar a Oswaldo, lo haría por él. Y no sé si me ha entendido", remató el alcalde.

Este "paso" se traduce en la política real como una clara disposición a integrarse en la candidatura de Betancort al Cabildo. El objetivo es evidente: utilizar el masivo tirón electoral que Machín tiene en Tinajo para inyectar una bolsa de votos fundamental a la lista insular, buscando esa ansiada mayoría absoluta que consolide el proyecto de CC en Lanzarote.

Las claves de una declaración calculada

Esta intervención pública deja varias lecturas críticas para el futuro de Coalición Canaria en la isla:

El cierre de la vía Sanjinés: la contundencia con la que descarta a Sanjinés evidencia un cierre de filas del municipalismo en torno al actual equilibrio de poder.

Apuesta total por el blindaje insular: Machín no solo unge a Betancort como el líder preferido, sino que está dispuesto a poner su propio capital político, forjado durante más de 20 años, al servicio de la lista del Cabildo para asegurar la institución.

Aviso a navegantes: cuando Machín pregunta retóricamente "no sé si me ha entendido", el mensaje iba dirigido directamente a las entrañas del partido. Machín está dispuesto a movilizar a sus bases en Tinajo más allá de las fronteras municipales si la estrategia lo requiere.

En Lanzarote, el bando está elegido. Suso Machín ha dejado claro que su maquinaria electoral está a disposición de Oswaldo Betancort, un movimiento de piezas que podría ser definitivo para las próximas citas electorales.

La entrevista completa se publicará el domingo 28 de junio en la edición digital de este medio de comunicación.