Tenerife solicita que los conductores e inspectores de Titsa sean autoridad administrativa

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción de carácter institucional por la que insta al Gobierno de Canarias a modificar o desarrollar la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. El objetivo principal de esta petición es reconocer la condición de autoridad administrativa al personal que realiza labores de conducción e inspección en la empresa pública de guaguas.

La iniciativa persigue reforzar la protección de la plantilla que presta este servicio regular de viajeros en la isla. De esta forma, se busca mejorar la seguridad y la convivencia diaria en los desplazamientos. El acuerdo plenario establece una serie de medidas enfocadas a dotar de mayores herramientas a estos profesionales, mejorar la coordinación con los agentes policiales y fomentar el respeto hacia quienes posibilitan la movilidad ciudadana.

Otorgar esta condición legal a los empleados permitirá agilizar la tramitación de incidencias y de las infracciones que alteran el normal funcionamiento de las rutas. Asimismo, facilitará de manera notable las tareas de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las normas vigentes por parte de los usuarios.

Por otro lado, la corporación ha acordado respaldar que la empresa pública pueda ejercer acciones legales contra aquellos individuos que cometan agresiones o faltas de respeto graves hacia los operarios o el equipo de seguridad. Además, se solicitará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Policía Canaria y las policías locales, para asegurar una intervención rápida cuando se comprometa la integridad del servicio.

El texto institucional también contempla la promoción de acciones formativas conjuntas. El objetivo es que tanto los efectivos policiales como la plantilla profundicen en el conocimiento del régimen sancionador y los procedimientos normativos. Paralelamente, se pondrán en marcha campañas de concienciación ciudadana para impulsar un uso cívico de la red de transporte y advertir sobre las conductas punibles.

Finalmente, el documento recoge el compromiso de que la dirección de la compañía "informará, consultará o negociará" con la representación legal de los trabajadores antes de implementar cualquier protocolo derivado de esta moción. De este modo, se busca garantizar que las decisiones consensuadas no afecten negativamente a la organización laboral ni a las funciones estipuladas para cada empleado.