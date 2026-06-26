Tenerife tramita la Medalla de Oro para las históricas Danzas de las Cintas de Güímar

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes por unanimidad el inicio del expediente para conceder la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife a las Danzas de las Cintas de Güímar. Este acuerdo supone el comienzo del procedimiento formal para otorgar la máxima distinción honorífica de la Corporación insular, en un claro reconocimiento a la extraordinaria contribución de esta manifestación a la conservación, transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial de la región.

Tradición viva y premios

Según ha informado la institución en una nota oficial, se trata de una de las expresiones culturales más antiguas, singulares y representativas de todo el archipiélago. Las Danzas de las Cintas están profundamente vinculadas a la identidad, a la memoria colectiva y a las arraigadas tradiciones populares no solo del municipio tinerfeño de Güímar, sino del conjunto de la isla, erigiéndose como un símbolo de respeto hacia el legado histórico.

Esta manifestación cultural está integrada en la actualidad por tres formaciones principales: la Danza de San Pedro Arriba, la Danza de San Pedro Abajo y la Danza de El Escobonal. Todas ellas atesoran a sus espaldas más de dos siglos de ininterrumpida historia. Su origen documentado se remonta a junio del año 1788, fecha en la que data el documento fundacional de la Danza de San Pedro. Este detalle supone un hecho de carácter excepcional dentro del folclore tradicional canario, ya que las convierte en una de las expresiones festivas y de índole ritual que se encuentran mejor documentadas en todas las islas.

A lo largo de numerosas generaciones, el baile ha logrado permanecer vivo gracias al férreo compromiso y a la inestimable dedicación de un sinfín de vecinos, danzadores, tamborileros y familias enteras. Estos ciudadanos han sabido preservar de forma intacta una tradición verdaderamente única, que se caracteriza de forma muy especial por su innegable riqueza musical y coreográfica. El espectáculo visual y sonoro destaca por el toque tradicional del pito y el tamboril, así como por el uso rítmico de castañuelas y el característico baile trenzado y destrenzado de coloridas cintas alrededor de una pértiga central de madera.

Origen y valor cultural

Las Danzas de las Cintas de Güímar han trascendido ampliamente el mero ámbito local de su municipio natal. Durante décadas, estas agrupaciones folclóricas han participado de manera muy activa en romerías, diversos festivales y numerosos encuentros de carácter tradicional celebrados en multitud de municipios de Tenerife y de otras zonas del territorio autonómico, contribuyendo de una forma decisiva a la pervivencia y constante promoción de las tradiciones populares.

Finalmente, cabe destacar que este importante galardón insular viene a sumarse a otras destacadas distinciones que ya han sido recibidas por estas tres históricas agrupaciones a lo largo de su dilatada trayectoria. Entre dichos reconocimientos previos destacan la Medalla de Plata concedida en su día por el Ayuntamiento de Güímar y, más recientemente, la concesión de la Medalla de Oro de Canarias 2026 otorgada por el Gobierno de Canarias, como merecido aplauso a su valiosa aportación a la cultura y a la inquebrantable identidad canaria.