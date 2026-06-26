Terremoto en el Congreso por el giro de Coalición Canaria y Junts que deja a Sánchez contra las cuerdas

El Congreso de los Diputados ha vivido este jueves una de sus jornadas más tensas, con un protagonismo absoluto de las fuerzas nacionalistas y de obediencia canaria. Una iniciativa presentada por el Partido Popular ha logrado sumar una mayoría absoluta de 178 votos a favor para exigir la dimisión inmediata del presidente Pedro Sánchez, un vuelco político en el que Coalición Canaria ha jugado un papel estratégico y decisivo.

La clave de esta histórica votación ha sido la ruptura del bloque de investidura. Coalición Canaria, junto a los catalanes de Junts, decidió desmarcarse de la línea oficial del Gobierno para unir sus papeletas a las de la oposición en bloque, conformada por el PP, Vox y UPN, dejando al descubierto la fragilidad de los apoyos parlamentarios del presidente.

El peso del voto canario ante un golpe simbólico

Aunque el resultado de la votación carece de efectos jurídicos vinculantes, ya que la Constitución reserva en exclusiva al presidente la facultad de presentar una cuestión de confianza o convocar elecciones, el valor político de la posición adoptada por Coalición Canaria es demoledor. La votación funciona en la práctica como un "sucedáneo de moción de censura" que evidencia que el actual Gobierno ha perdido el control de la Cámara Baja y que el voto nacionalista canario es más caro y exigente que nunca.

El tono de Moncloa dinamita los puentes

El detonante de este desmarque norteño e insular, según detalla la crónica parlamentaria, se encuentra en el propio desarrollo del debate en Madrid. El tono de confrontación empleado por Pedro Sánchez durante sus intervenciones terminó por dinamitar los puentes con sus socios clave. En lugar de buscar el consenso y atender las demandas de las fuerzas periféricas, la actitud del presidente acabó por empujar definitivamente a Coalición Canaria y a Junts a alinearse en el bloque de la reprobación.

Con este resultado, el archipiélago vuelve a demostrar su peso específico en la gobernabilidad del Estado, cerrando un periodo de sesiones que deja al Ejecutivo central sumido en un profundo aislamiento político y con la estabilidad de la legislatura seriamente comprometida.