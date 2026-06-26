Un hombre de 87 años muere atrapado bajo un coche que intentaba detener en Las Palmas

Un varón de 87 años de edad ha perdido la vida este viernes de forma trágica en la isla de Gran Canaria tras sufrir un inusual siniestro. El ciudadano quedó atrapado bajo un automóvil en movimiento que, por motivos que aún se están investigando por parte de las autoridades, trató de frenar empleando sus propias manos. El fatal percance ha tenido lugar en la céntrica avenida Parque Central de la capital insular, según los datos que han sido facilitados a los medios de comunicación por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno regional.

La voz de alarma saltó poco antes de las once de la mañana. En concreto, fue a las 10:59 horas cuando la sala operativa del servicio autonómico recibió una llamada ciudadana alertando sobre el incidente. En dicha comunicación telefónica se detallaba que una persona se encontraba bloqueada bajo el chasis de un vehículo y no podía salir por sus propios medios en el citado municipio de Las Palmas de Gran Canaria. De inmediato, el dispositivo activó el protocolo habitual diseñado para este tipo de escenarios, desplazando a la zona a los equipos de emergencia territoriales necesarios.

Minutos después de tramitarse el aviso, se personaron de urgencia en el lugar de los hechos los efectivos del cuerpo municipal de bomberos. Los profesionales de extinción y salvamento procedieron de manera inmediata a realizar las complejas maniobras de rescate y elevación del turismo para poder extraer al afectado de los bajos de la carrocería. Una vez que consiguieron asegurar el perímetro del accidente, lograron liberar a la víctima con el fin de que los servicios sanitarios desplazados pudieran evaluar su estado físico y proporcionarle los primeros auxilios médicos.

Lamentablemente, la gravedad del aplastamiento y el fuerte impacto sufrido previamente hicieron inútiles los posteriores esfuerzos de asistencia clínica de los facultativos. El equipo médico que se trasladó en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) únicamente pudo confirmar de manera oficial el deceso del octogenario en el mismo escenario de los hechos. Según han detallado diversas fuentes del operativo desplegado, el paciente presentaba a su llegada una serie de lesiones incompatibles con la vida, por lo que se certificó su fallecimiento en la vía pública sin que existiera la más mínima posibilidad de proceder a su traslado hasta un centro hospitalario.

Tras confirmarse la irreparable pérdida humana, las fuerzas del orden tomaron el control definitivo del espacio. Diversos agentes de la policía se han hecho cargo de la investigación técnica del atropello para esclarecer con precisión la dinámica del suceso y determinar la razón concreta que impulsó al anciano a tratar de detener la marcha del coche con su propio cuerpo. Se han instruido ya las diligencias policiales correspondientes que serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente, la cual se encargará de ordenar el levantamiento del cadáver y su pertinente remisión al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia.