La plaza de Santa Ana se ha convertido este viernes en el escenario de una contundente protesta vecinal y laboral que pone en jaque la credibilidad del grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Centenas de trabajadores pertenecientes al servicio de limpieza pública de la capital se han concentrado ante la sede institucional para manifestar su absoluto rechazo a la deriva organizativa y el abandono que sufre esta área estratégica. La movilización ciudadana señala directamente a la alcaldesa socialista Carolina Darias como la principal responsable de un colapso administrativo que mantiene las calles de los barrios en un estado de suciedad crónico e insostenible, evidenciando el profundo malestar de una plantilla que exige soluciones inmediatas a la corporación.

Los trabajadores de limpieza destapan el caos organizativo del PSOE

La protesta en los accesos de las Casas Consistoriales ha servido para visibilizar las pésimas condiciones técnicas y de personal con las que el consistorio socialista pretende sacar adelante un servicio público esencial. Los portavoces de la movilización han denunciado una falta alarmante de previsión burocrática por parte del Ayuntamiento del PSOE, una inacción que se traduce en una flota de vehículos obsoleta, escasez de materiales básicos y una nula reposición de las vacantes laborales. Este cúmulo de deficiencias estructurales impide cubrir de manera digna las necesidades de saneamiento urbano de la ciudad, obligando a los operarios a asumir turnos abusivos mientras el grupo de gobierno se muestra incapaz de articular un plan de choque efectivo.

Un clamor popular que rompe la propaganda de la alcaldesa

El eco de la manifestación en pleno corazón del casco histórico de la capital desmonta por completo la estrategia publicitaria de Carolina Darias, quien ha intentado ocultar las deficiencias del mandato bajo promesas de modernización que nunca llegan a materializarse. El descontento acumulado por los trabajadores coincide además con las constantes quejas de los residentes de la periferia, quienes sufren a diario las consecuencias de un modelo de gestión fallido. De esta forma, la movilización laboral se alza como un duro castigo político para el socialismo capitalino, advirtiendo de que el conflicto continuará escalando de intensidad si la alcaldesa insiste en cruzarse de brazos ante las reclamaciones legítimas de la plantilla.