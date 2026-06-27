Abierto el concurso para diseñar el cartel del Carnaval 2027 de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una nueva edición del concurso público para elegir el cartel y la imagen gráfica del Carnaval 2027, una convocatoria que repartirá un premio de 12.000 euros para la propuesta ganadora y que volverá a combinar la valoración de un comité especializado con la participación ciudadana en la elección final.

La próxima edición de la fiesta estará dedicada al tema Roma Eterna: El Imperio del Carnaval, y el plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto entre el 29 de junio y el 29 de julio.

El certamen se desarrollará en tres fases. En primer lugar, los participantes presentarán sus carteles. Posteriormente, un comité de evaluación seleccionará cinco propuestas finalistas, cuyos autores dispondrán de 30 días naturales para desarrollar la identidad gráfica completa del Carnaval a partir del diseño presentado. Finalmente, durante una semana, será el público quien elija mediante votación el proyecto ganador.

Además del premio principal de 12.000 euros, cada uno de los cinco finalistas recibirá una dotación de 1.000 euros como compensación por el trabajo de desarrollo de la imagen gráfica, una cuantía que el Ayuntamiento mantiene tras el incremento aprobado en la edición anterior.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el objetivo del concurso es "fomentar el talento local para representar nuestra fiesta más internacional". En este sentido, subrayó que las anteriores convocatorias han dado lugar a "grandes obras artísticas" y defendió que la dotación económica refleja la importancia que el Consistorio concede a la creatividad de los diseñadores.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que el modelo estrenado el pasado año "pone en valor el talento de nuestros artistas" y permite conocer de cerca la creatividad existente en Canarias, al tiempo que incentiva la presentación de propuestas de mayor calidad.

Las obras deberán ser originales e inéditas, con un formato de 50 por 70 centímetros, tanto en disposición vertical como horizontal, y una resolución de 300 puntos por pulgada.

Las bases del concurso pueden consultarse en la web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, mientras que toda la documentación deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.