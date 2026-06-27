Anaga dispara un 59% el uso del transporte público en tres años

El Cabildo de Tenerife ha anunciado que el número de usuarios que optan por los medios de desplazamiento colectivo para visitar el espacio natural tinerfeño ha experimentado un notable auge. En concreto, la cifra de pasajeros ha pasado de los 300.000 contabilizados a principios de esta etapa a superar los 478.000 usuarios en 2025. Este incremento demuestra la eficacia de las medidas impulsadas por la corporación insular para descongestionar uno de los enclaves de mayor valor medioambiental de la isla.

La evolución positiva no se limita únicamente a la demanda, sino también a la oferta de servicios. Durante este periodo, la capacidad se ha incrementado un 38%, al pasar de 1,3 millones a 1,8 millones de plazas ofertadas. Paralelamente, los vehículos han visto aumentados sus trayectos, pasando de los 555.000 kilómetros recorridos a principios de 2023 a los 651.000 kilómetros registrados el año pasado, lo que supone una subida del 18%.

Esta apuesta por el servicio regular se enmarca dentro de una estrategia integral liderada por el Gobierno insular. Dicho plan busca aunar la mejora del desplazamiento con diversas intervenciones en infraestructuras, el control de la seguridad vial y una gestión inteligente de los accesos. Además, la institución prevé la futura implantación de aparcamientos disuasorios y sistemas de autobuses lanzadera para facilitar la llegada de los visitantes sin saturar las vías.

Para lograr estos objetivos, el organismo ha destinado una inversión muy significativa. Desde el año 2023, se han movilizado más de 16,2 millones de euros orientados a la conservación de las infraestructuras, el reacondicionamiento de pistas y senderos, así como a la digitalización del entorno. Todo ello con el firme propósito de garantizar el equilibrio entre el disfrute turístico y la protección del medio natural.

De cara a 2026, la agenda de la corporación contempla la ejecución de nuevos trabajos por un importe de 1,8 millones de euros. Estas tareas estarán centradas en mantener y elevar los estándares de seguridad vial en la red insular de carreteras de la zona. Entre las labores proyectadas figuran la rehabilitación del firme, la estabilización de taludes, la adecuación de apartaderos y la renovación íntegra de la señalización.

Todas estas actuaciones pivotan en torno a la Estrategia de Movilidad Sostenible de la reserva, un plan que actualmente se encuentra abierto al diálogo y la participación ciudadana. El documento recoge 24 medidas y 68 intervenciones específicas diseñadas para ordenar la afluencia y disminuir la fuerte presión que ejerce el vehículo privado sobre este espacio protegido.

Dicha hoja de ruta se divide en ocho líneas maestras que abarcan desde el control de la capacidad hasta la ordenación del estacionamiento y el fomento del transporte público regular. Según ha explicado la administración insular, una vez quede fijada la capacidad de carga de la red de senderos, se procederá a adaptar el servicio colectivo para ofrecer una respuesta óptima a las necesidades de los turistas y residentes.

Finalmente, cuando concluya la fase de consultas y se apruebe el texto definitivo, se constituirá de forma oficial la Mesa de Movilidad de la Reserva de la Biosfera. Este nuevo órgano de supervisión y participación servirá para coordinar a las diferentes administraciones involucradas y evaluar de forma continua el impacto real de las políticas aplicadas en el territorio.