Canarias ofrece 19 especialistas para la emergencia en Venezuela

El Gobierno regional del archipiélago ha puesto a disposición del Estado español un equipo formado por hasta casi una veintena de expertos para colaborar en la respuesta internacional ante la grave crisis desatada en territorio venezolano. Esta propuesta se enmarca en la solidaridad habitual de las islas con la nación sudamericana, buscando paliar las consecuencias de la emergencia registrada.

La iniciativa será canalizada a través del Centro Nacional de Emergencias (Cenem), organismo que a su vez la remitirá al Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este ente comunitario será el encargado de evaluar y coordinar las distintas aportaciones de los países miembros para establecer qué recursos resultan idóneos sobre el terreno.

La Dirección General de Emergencias canaria ha mantenido un estrecho contacto con los distintos colegios profesionales para conformar este equipo. En total, la bolsa de ayuda está compuesta por un máximo de diecinueve efectivos: cinco facultativos forenses —dos de ellos especializados en antropología y tres en anatomía patológica—, tres arquitectos, tres psicólogos y ocho trabajadores sociales, listos para una eventual movilización internacional.

El despliegue definitivo de estos profesionales dependerá estrictamente de las necesidades detectadas en el país hispanoamericano y de la oferta global del resto de comunidades autónomas. Si finalmente reciben luz verde, el contingente operará bajo una jefatura única y seguirá en todo momento las directrices que marquen tanto las autoridades de Protección Civil españolas como las competentes en el país de destino.

Para asegurar el éxito de la misión sin suponer una carga adicional en la zona afectada, el Ejecutivo autonómico ha planificado detalladamente la logística. El alojamiento y la manutención estarán garantizados a través de la red de Casas Canarias en Venezuela. Asimismo, cada miembro de la expedición viajará con sus propios equipos de protección individual —conocidos por las siglas EPI— y los suministros básicos indispensables.

Sobre el terreno, cada grupo desempeñará labores muy específicas. Los médicos forenses brindarán apoyo técnico fundamental en la identificación de víctimas y la realización de exámenes post mortem, siempre supeditados a la autoridad judicial. Por su parte, los arquitectos llevarán a cabo evaluaciones visuales para determinar la habitabilidad de los edificios dañados, priorizando las inspecciones más urgentes mediante asesoramiento técnico.

En el ámbito psicosocial, los psicólogos desplegados proporcionarán primeros auxilios emocionales e intervendrán en situaciones de alta crisis. Su labor incluirá el acompañamiento en procesos de duelo, dando soporte tanto a los ciudadanos afectados como a los propios equipos de rescate. Finalmente, los trabajadores sociales evaluarán las necesidades más apremiantes, prestando especial atención a las situaciones de máxima vulnerabilidad para orientar a los damnificados hacia los recursos disponibles.