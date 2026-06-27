Detenido en Maspalomas por amenazar a feligreses y boicotear misas durante nueve meses

La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas a un hombre acusado de interrumpir durante meses las celebraciones religiosas de una parroquia de la localidad. Según la investigación, su comportamiento generó un clima de miedo entre los fieles y obligó a la intervención de los agentes tras numerosas denuncias.

Los hechos se remontan a hace unos nueve meses, cuando miembros de la comunidad parroquial y responsables de la iglesia comenzaron a denunciar la presencia reiterada de un hombre que acudía a las misas con la intención, presuntamente, de alterar su desarrollo.

De acuerdo con la Policía Nacional, el detenido irrumpía en el templo mientras se celebraba la eucaristía y comenzaba a gritar y lanzar amenazas tanto a los asistentes como a los sacerdotes. Cuando se le pedía que abandonara el lugar para que la ceremonia pudiera continuar con normalidad, reaccionaba de forma agresiva, enfrentándose a los presentes y profiriendo insultos y nuevas amenazas.

Las investigaciones confirmaron que estos episodios se repitieron durante cerca de nueve meses, provocando una creciente sensación de inseguridad entre los feligreses, que veían alterado su derecho a practicar su culto con normalidad.

Tras reunir las pruebas necesarias e identificar al presunto responsable, los agentes pusieron en marcha un dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo, poniendo fin a una situación que se prolongaba desde hacía casi un año.

El arrestado está acusado de un presunto delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto. Una vez concluidas las diligencias policiales, fue puesto a disposición judicial.

El juez ha acordado como medida cautelar una orden de alejamiento que le impide acercarse o comunicarse con la parroquia afectada, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la comunidad religiosa.