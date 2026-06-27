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Canarias

Detenido en Maspalomas por amenazar a feligreses y boicotear misas durante nueve meses

La Policía Nacional ha arrestado al presunto responsable de un delito contra la libertad de culto, que cuenta ahora con una orden de alejamiento.

Redacción Gran Canaria
La Policía Nacional ha arrestado al presunto responsable de un delito contra la libertad de culto, que cuenta ahora con una orden de alejamiento.
Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas a un hombre acusado de interrumpir durante meses las celebraciones religiosas de una parroquia de la localidad. Según la investigación, su comportamiento generó un clima de miedo entre los fieles y obligó a la intervención de los agentes tras numerosas denuncias.

Los hechos se remontan a hace unos nueve meses, cuando miembros de la comunidad parroquial y responsables de la iglesia comenzaron a denunciar la presencia reiterada de un hombre que acudía a las misas con la intención, presuntamente, de alterar su desarrollo.

De acuerdo con la Policía Nacional, el detenido irrumpía en el templo mientras se celebraba la eucaristía y comenzaba a gritar y lanzar amenazas tanto a los asistentes como a los sacerdotes. Cuando se le pedía que abandonara el lugar para que la ceremonia pudiera continuar con normalidad, reaccionaba de forma agresiva, enfrentándose a los presentes y profiriendo insultos y nuevas amenazas.

Las investigaciones confirmaron que estos episodios se repitieron durante cerca de nueve meses, provocando una creciente sensación de inseguridad entre los feligreses, que veían alterado su derecho a practicar su culto con normalidad.

Tras reunir las pruebas necesarias e identificar al presunto responsable, los agentes pusieron en marcha un dispositivo que permitió localizarlo y detenerlo, poniendo fin a una situación que se prolongaba desde hacía casi un año.

El arrestado está acusado de un presunto delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y la libertad de culto. Una vez concluidas las diligencias policiales, fue puesto a disposición judicial.

El juez ha acordado como medida cautelar una orden de alejamiento que le impide acercarse o comunicarse con la parroquia afectada, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la comunidad religiosa.

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