ECOMARIS impulsa el uso de drones para mejorar la observación y conservación del medio marino en la Macaronesia

La tecnología se ha convertido en una aliada imprescindible para la conservación de los océanos. Con esa premisa trabaja el proyecto Ecomaris, una iniciativa de cooperación internacional que apuesta por el uso de drones y otras herramientas de teledetección para mejorar el conocimiento y la gestión de los ecosistemas marinos de la Macaronesia.

Fuerteventura fue el escenario del segundo encuentro del proyecto, que reunió a especialistas procedentes de Canarias, Madeira, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe para compartir experiencias y avanzar en la aplicación de nuevas tecnologías destinadas á la observación del litoral y el medio marino.

Durante varias jornadas, los participantes recibieron formación práctica centrada en el uso de drones para la vigilancia de la costa, la aplicación de sensores embarcados para la monitorización ambiental, la gestión de información geográfica y el análisis de datos orientado a la conservación de los ecosistemas marinos. El objetivo es dotar a investigadores y técnicos de herramientas que permitan obtener información más precisa y mejorar la toma de decisiones en materia de protección ambiental.

Una nueva forma de observar el océano

El empleo de vehículos aéreos no tripulados está transformando la forma en la que se estudian los espacios costeros. Gracias a estas tecnologías es posible acceder a zonas de difícil alcance, elaborar cartografías de alta resolución, realizar seguimientos de especies y detectar cambios en los ecosistemas con mayor rapidez y menor impacto que mediante los métodos tradicionales.

La incorporación de sensores específicos permite, además, recopilar datos de gran precisión que resultan fundamentales para evaluar el estado del litoral, controlar la evolución de los hábitats marinos y diseñar estrategias de conservación más eficaces.

Cooperación para proteger el medio marino

Ecomaris se desarrolla en el marco del programa europeo Interreg MAC 2021-2027 y promueve la colaboración entre instituciones científicas y administraciones públicas de la Macaronesia. Esta cooperación facilita el intercambio de conocimientos y el desarrollo de metodologías comunes para afrontar los retos que plantea la conservación de los ecosistemas marinos.

El proyecto está liderado por el Instituto Universitario Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con la participación de diversas entidades de los territorios socios, que trabajan conjuntamente para impulsar la innovación aplicada a la gestión sostenible del litoral.

Canarias, laboratorio de innovación azul

Las condiciones naturales del archipiélago convierten a Canarias en un entorno privilegiado para probar nuevas tecnologías destinadas al estudio del océano. En el marco de Ecomaris ya se han realizado campañas de campo en Fuerteventura para ensayar diferentes sistemas de muestreo mediante drones y sensores especializados, con resultados que servirán para mejorar los métodos de observación ambiental.

La combinación de investigación científica, innovación tecnológica y cooperación internacional refuerza el papel de Canarias como referente en el desarrollo de soluciones para la protección del medio marino, un ámbito cada vez más relevante ante desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los ecosistemas costeros.