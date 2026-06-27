Herido un motorista de 45 años al colisionar con un coche en Tenerife

Un motorista de 45 años de edad ha resultado herido de diversa consideración tras verse implicado en una colisión con un vehículo de cuatro ruedas. El suceso ha tenido lugar en la carretera TF-281, vía que discurre por el término municipal de Arafo, en la isla de Tenerife. Según han informado las autoridades competentes, el accidente requirió la rápida intervención de los servicios de emergencia para atender a la víctima en el mismo lugar de los hechos.

La alerta se registró en torno a las 12:48 horas de este sábado. En ese momento, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso que informaba de un choque entre una motocicleta y un turismo. De inmediato, los responsables del centro de coordinación procedieron a activar los protocolos habituales, movilizando los recursos sanitarios y policiales necesarios para asegurar la zona y garantizar la atención médica del afectado.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal médico realizó una primera valoración del paciente sobre el asfalto, constatando que presentaba un traumatismo en la espalda de carácter moderado. Tras lograr estabilizar al herido y asegurarlo conforme a las pautas de inmovilización en accidentes de tráfico, los facultativos procedieron a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico.

El destino de la evacuación fue el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, centro sanitario de referencia en la isla donde el accidentado ha sido ingresado para someterse a pruebas diagnósticas más exhaustivas y recibir el tratamiento adecuado. La correcta y ágil coordinación de las unidades médicas resultó determinante para minimizar los riesgos derivados del impacto y ofrecer una respuesta clínica inmediata al varón.

Por su parte, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se personaron en el tramo afectado de la vía para regular la circulación y evitar que se produjeran nuevos percances. Los agentes del Instituto Armado se han hecho cargo de instruir las correspondientes diligencias del siniestro. A través del pertinente atestado policial, se tratarán de esclarecer las causas exactas que propiciaron el choque entre ambos vehículos, determinando así las responsabilidades de este accidente vial.