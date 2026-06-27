La Gomera reivindica una isla libre, justa e inclusiva con la lectura del Manifiesto del Orgullo LGBTIQ+

La Gomera volvió a alzar la voz este viernes en defensa de la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas LGBTIQ+ durante el acto institucional celebrado en el Parque de la Torre del Conde, en San Sebastián de La Gomera, con motivo del Día Internacional del Orgullo.

La jornada, organizada por la Asociación Pluma con la colaboración del Cabildo insular, reunió a representantes de las administraciones públicas, colectivos sociales y ciudadanía para escenificar el compromiso de la isla con una sociedad más libre, justa e inclusiva.

El momento central del acto fue la lectura del Manifiesto del Orgullo LGBTIQ+ 2026, en el que se reivindicó la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva. El texto puso el acento en la importancia de garantizar espacios seguros para todas las personas, reforzar los servicios de atención especializados en la isla y adaptar la administración pública a la realidad y necesidades del colectivo.

Asimismo, el manifiesto hizo balance de los cinco años de trayectoria de la Asociación Pluma, destacando el trabajo desarrollado en La Gomera para dar visibilidad al colectivo, combatir la discriminación y promover una sociedad basada en el respeto y la convivencia.

El acto incluyó también la actuación musical de la cantante gomera Regina Morales, que puso el broche artístico a una jornada marcada por el carácter reivindicativo y el mensaje de unidad. Posteriormente, autoridades, representantes institucionales, miembros de la asociación y asistentes participaron en una fotografía de familia como símbolo del compromiso compartido con la diversidad.

Desde el Cabildo de La Gomera se insistió en que la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ constituye una responsabilidad colectiva y un compromiso permanente de las instituciones públicas, reafirmando la voluntad de seguir impulsando políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

La lectura del manifiesto forma parte del programa del Orgullo LGBTIQ+ de La Gomera, que se desarrolla entre el 25 de junio y el 22 de julio con actividades culturales, formativas y de sensibilización repartidas por distintos municipios de la isla, con el objetivo de promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.