La Isleta presenta el cartel de las Fiestas del Carmen 2026

La cuenta atrás para una de las celebraciones más emblemáticas de la capital grancanaria ya ha comenzado. La Iglesia del Carmen acogió este viernes la presentación oficial del cartel anunciador de las Fiestas del Carmen de La Isleta 2026, una cita que volverá a llenar de tradición, cultura y convivencia las calles del histórico barrio a partir del próximo 6 de julio.

El acto contó con la presencia de la concejala de Igualdad, Diversidad, Participación Ciudadana y Fiestas, Betsaida González; el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán; y el presidente de la entidad Corazón de La Isleta, José Bonilla, colectivo que colaborará en la organización de las celebraciones.

La imagen oficial de las fiestas, obra del diseñador Jonay García, simboliza el inicio de la cuenta atrás para unas fiestas profundamente arraigadas en la identidad del barrio y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El programa festivo arrancará el 6 de julio e incluirá un amplio calendario de actividades religiosas, culturales, musicales y populares, consolidando una vez más a La Isleta como uno de los grandes puntos de encuentro del verano en la capital grancanaria.

Uno de los momentos más esperados será el pregón inaugural, que este año correrá a cargo del concejal de Higiene Urbana, Carnaval y del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, quien dará el pistoletazo de salida oficial a unas fiestas que cada año reúnen a miles de vecinos y visitantes.

Las Fiestas del Carmen de La Isleta mantienen vivo el espíritu marinero y la tradición de uno de los barrios con mayor personalidad de la ciudad, combinando la devoción a la Virgen del Carmen con un variado programa de actividades pensado para todos los públicos.