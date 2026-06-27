Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 2026. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la licitación de las obras del proyecto 'Mirador Punta de Diamante. Vial Sierra Nevada', una intervención estratégica en el barrio de San Nicolás que supondrá una inversión de 1,35 millones de euros, financiada en parte a través del Fdcan.

El proyecto, con una superficie de actuación de 7.883 metros cuadrados y un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá recuperar la circulación de la calle Sierra Nevada, actualmente interrumpida, mediante la implantación de un vial de sentido único de 3,20 metros de ancho. Esta reorganización se compatibilizará con la creación de un amplio paseo peatonal y zonas estanciales con vistas panorámicas sobre la ciudad.

La intervención se desarrollará en el entorno del Hospital Juan Carlos I y junto al Risco de San Nicolás, tras la reciente incorporación al patrimonio municipal de una parcela de unos 2.600 metros cuadrados que formaba parte de un antiguo recinto militar. Esta operación ha hecho posible recuperar el trazado completo de la vía.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha subrayado que el proyecto "permitirá recuperar un espacio estratégico para la ciudad, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la calidad urbana de uno de los enclaves con mayor valor paisajístico e histórico".

Roque ha añadido que la actuación "combina la recuperación del espacio público con criterios de sostenibilidad e integración paisajística", y que además prepara el entorno para futuras intervenciones de puesta en valor del patrimonio histórico.

El proyecto, redactado por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), contempla la creación de un paseo peatonal de borde que recorrerá prácticamente toda la actuación, con zonas de estancia, mobiliario urbano y áreas ajardinadas. También se habilitarán paradas de guaguas para facilitar el acceso al futuro mirador.

En materia de equipamiento, se instalarán 14 bancos de microhormigón y fibra de vidrio, papeleras, elementos informativos y una nueva red de alumbrado público con 32 luminarias LED de alta eficiencia.

El diseño paisajístico prevé la plantación de 45 ejemplares de especies adaptadas al entorno, como braquiquito rojo, romero marino o tajinaste blanco, con el objetivo de mejorar la sombra y la calidad ambiental del espacio.

Asimismo, el proyecto incorpora soluciones constructivas sostenibles, como pavimentos elaborados con vidrio reciclado y áridos volcánicos, que permitirán reducir hasta un 50% las emisiones de CO₂ respecto a sistemas convencionales.

Las obras incluyen además la renovación del drenaje, la instalación de riego, la construcción de dos muros de contención y la colocación de barandillas de acero corten para garantizar la seguridad del recorrido.

La intervención se enmarca en una estrategia más amplia de regeneración urbana del entorno de la Punta de Diamante y de puesta en valor del Castillo de San Francisco, elementos vinculados al sistema defensivo histórico de la capital grancanaria.