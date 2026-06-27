Papagayo reabre su área de acampada en Lanzarote para el verano

El Cabildo de Lanzarote ha anunciado la apertura de la temporada estival del Área de Acampada de Papagayo, uno de los enclaves naturales más codiciados —y saturados— de la isla, que volverá a operar durante los meses de verano en medio de una elevada presión de visitantes.

Según la institución insular, el recinto abrirá el próximo 4 de julio y permanecerá activo hasta el 30 de septiembre, convirtiéndose una vez más en el único espacio habilitado para acampar dentro del Monumento Natural de Los Ajaches, una zona especialmente protegida del sur de lanzarote.

El área de acampada, que cada año registra una altísima demanda y cuyas plazas se agotan en cuestión de horas en muchos periodos, vuelve a ponerse en marcha tras diversas actuaciones de mejora realizadas en los últimos años, entre ellas la reorganización de parcelas y el refuerzo de servicios básicos para soportar la presión turística estival.

Desde el Cabildo se insiste en que la gestión del recinto busca compatibilizar el uso recreativo de Papagayo con la conservación del entorno natural, uno de los más visitados de la isla, donde el impacto humano se incrementa notablemente durante la temporada alta.

El espacio, que cuenta con zonas habilitadas para tiendas de campaña, caravanas y autocaravanas, se ha convertido en uno de los principales puntos de acampada de lanzarote, especialmente entre familias y viajeros que buscan alternativas económicas de alojamiento en verano.

Las reservas deben realizarse a través de la plataforma oficial del Cabildo, y desde la institución se recomienda hacerlo con antelación ante la habitual saturación del sistema en los primeros días de apertura.

Con esta nueva temporada, Papagayo vuelve a situarse en el centro del debate entre el uso turístico intensivo y la necesidad de preservar uno de los enclaves naturales más frágiles y emblemáticos de lanzarote.