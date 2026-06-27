Santa Cruz cierra el lunes la votación de los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Participación Ciudadana, ha recordado que el próximo lunes 29 de junio finaliza el plazo para participar en la fase de votación de los Presupuestos Participativos 2026-2027, un proceso con el que el Consistorio pretende implicar a la ciudadanía en la decisión sobre parte de las inversiones municipales.

En esta edición se han destinado 2,4 millones de euros, distribuidos entre la denominada Línea Ciudad y los cinco distritos del municipio, para financiar proyectos seleccionados mediante votación ciudadana.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha apelado a la participación en estos últimos días del proceso, defendiendo este mecanismo como una herramienta de implicación vecinal en la gestión municipal. "Los Presupuestos Participativos son una herramienta fundamental para que las vecinas y vecinos puedan decidir directamente sobre inversiones que mejoran sus barrios y su calidad de vida. Cuanta mayor sea la participación, más representativas serán las decisiones que adoptemos como ciudad", señaló.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Javier Caraballero, ha destacado las acciones informativas desplegadas por el Ayuntamiento en las últimas semanas, con talleres online y sesiones presenciales en los cinco distritos, en un intento de reforzar la participación en el proceso. "Hemos querido acercar este proceso a toda la ciudadanía, resolviendo dudas y ofreciendo acompañamiento para que nadie deje de participar por desconocimiento o dificultades técnicas. Ahora afrontamos los últimos días de votación y animamos a todos los vecinos y vecinas a aprovechar esta oportunidad para decidir sobre el futuro de su municipio", afirmó.

Este viernes 26 de junio se celebrará el último taller presencial de apoyo a la votación, que tendrá lugar en el Centro Comunitario El Sobradillo, en el distrito Suroeste, en la recta final del proceso.

En total, 249 propuestas han superado la fase de evaluación técnica y son las que concurren a esta última fase de votación, en la que cada ciudadano puede elegir proyectos tanto en la Línea Ciudad como en su distrito correspondiente.

El Ayuntamiento ha señalado además que 7.440 personas están registradas en el Portal de Participación Ciudadana, donde se centraliza la información del proceso y el seguimiento de las propuestas, así como el acceso a la votación.