Valverde iza la bandera arcoíris en el Ayuntamiento y refuerza su compromiso con la diversidad

El Ayuntamiento de Valverde ha izado este viernes la bandera del Orgullo LGTBIQA+ en la fachada del consistorio, en un acto institucional con el que el municipio se suma a la conmemoración del Día del Orgullo y a las actividades organizadas durante el mes de junio.

La enseña arcoíris ha quedado colocada en el edificio municipal como símbolo de apoyo a la diversidad, la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBIQA+, en un gesto que ha estado acompañado por la lectura de un manifiesto.

En el acto han participado representantes de la corporación municipal y miembros de la Asociación Garoé LGTBIQA+ El Hierro, entidad que colabora en la organización de las actividades del Orgullo en el hierro.

Durante la lectura del manifiesto se ha subrayado que el Orgullo "es mucho más que una celebración", recordando su dimensión como espacio de memoria, reivindicación y compromiso social. Asimismo, el texto ha puesto el acento en que, pese a los avances en derechos, aún existen personas que sufren discriminación, miedo o falta de apoyo.

El alcalde de Valverde ha destacado la importancia de trabajar de forma conjunta con los colectivos sociales para seguir avanzando en igualdad desde el ámbito local y consolidar espacios seguros para todas las personas.

Por su parte, desde la asociación Garoé LGTBIQA+ se ha agradecido la implicación del consistorio y se ha insistido en la necesidad de mantener la visibilidad del colectivo, especialmente en entornos insulares, donde el acceso a recursos y redes de apoyo puede ser más limitado.

El acto forma parte de la programación del Orgullo 2026 en el hierro, que incluye diferentes iniciativas culturales y de sensibilización a lo largo de este mes.

Con esta acción, el municipio de Valverde reafirma su compromiso con la diversidad y los derechos humanos, sumándose a la ola de celebraciones del Orgullo que se desarrollan estos días en distintos puntos de Canarias.