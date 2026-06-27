Vox Expolia a sus cargos en Canarias y se lleva la "Pasta" a Madrid

El discurso oficial exige acabar con el Estado de las Autonomías, pero la realidad contable demuestra que la cúpula nacional de Vox ha encontrado en él su mayor filón financiero. Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, a las que ha tenido acceso en primicia Libertad Digital Canarias, revelan un trato puramente colonial hacia el archipiélago. La sede madrileña de la calle Bambú utiliza a sus agrupaciones insulares como un simple cajero automático para financiar su maquinaria centralizada, imponiendo un modelo extractivo que descapitaliza por completo a sus propios concejales y diputados canarios.

El desprecio institucional de Madrid hacia el archipiélago queda retratado en un apunte contable que roza el ridículo y que evidencia la ignorancia centralista de la formación. En su ciego afán por centralizar la recaudación, los auditores y gestores de Bambú han registrado una suculenta transferencia de 69.500 euros proveniente de un ente institucional que sencillamente no existe: el "Grupo provincial de Vox Cabildo Canarias". Para la cúpula del partido, las particularidades institucionales y administrativas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote son irrelevantes, metiendo a todas las instituciones insulares en un mismo saco inventado. En 2024, a este mismo ente fantasma ya le habían atribuido 34.000 euros.

Las cifras documentadas en el informe financiero de 2025 son demoledoras, elevando la factura del expolio a 419.380 euros drenados en un solo año. Este auténtico "diezmo" deja a los representantes locales sin margen de maniobra, convertidos en meros cobradores del frac para la élite de Madrid. El saqueo se ejecuta de arriba abajo. El Grupo Parlamentario de Vox en Canarias es uno de los más castigados, transfiriendo a la caja central la friolera de 276.800 euros, lo que supone un aumento vertiginoso frente a los 76.800 euros que ya enviaron a la Península en el año 2024.

Pero la asfixia financiera no se detiene en el parlamento autonómico o en los cabildos; la aspiradora llega hasta el último rincón municipal. Los ayuntamientos tampoco se libran de pasar por caja, habiéndose succionado 37.500 euros del grupo de Santa Cruz de Tenerife y 30.500 euros del de Las Palmas de Gran Canaria. El afán recaudatorio llega al extremo de arrebatar 3.000 euros al grupo de Santa Úrsula, 1.600 euros al de Telde y hasta 480 euros a la agrupación de Tacoronte.

La pregunta evidente es cuál es el destino final de este casi medio millón de euros arrancado a las islas. La contabilidad oficial del partido justifica esta sangría bajo el paraguas de supuestos convenios de colaboración en concepto de compensaciones por los servicios prestados desde la sede nacional. Sin embargo, la indignación es mayúscula al comprobar cómo, mientras a los concejales y diputados canarios se les vacían las cuentas corrientes limitando su capacidad de acción política, la cúpula de Vox inyectó en el mismo ejercicio 2025 nada menos que 2.000.000 de euros a la Fundación Disenso. Es la victoria del cinismo político: clamar en los atriles contra el despilfarro del Estado autonómico mientras se ordeñan sin piedad los presupuestos de las islas para sostener un entramado ideológico a miles de kilómetros de distancia.