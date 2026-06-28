El Gobierno de Canarias hace un llamamiento para garantizar las reservas de sangre

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha emitido un recordatorio dirigido a todos los ciudadanos sobre la vital importancia de acudir a los centros sanitarios para realizar aportaciones de manera regular. La institución pública subraya que este acto solidario debería llevarse a cabo al menos dos veces al año con el objetivo primordial de garantizar unas reservas suficientes en los centros médicos de la región.

Desde el organismo regional recuerdan que el tejido hemático y sus componentes derivados no tienen la posibilidad de fabricarse artificialmente en los laboratorios. Por esta razón, la única vía factible para asegurar su permanente disponibilidad en las urgencias es mediante la participación ciudadana. Cada una de estas extracciones se convierte en un salvavidas que puede beneficiar a diferentes pacientes, ofreciendo una esperanza real para quienes se encuentran atravesando situaciones médicas complejas.

El mantenimiento del stock es una condición indispensable para el normal funcionamiento de los hospitales. Gracias a estas aportaciones voluntarias, el personal sanitario puede seguir desarrollando intervenciones quirúrgicas de diversa índole, continuar con los indispensables tratamientos oncológicos, llevar a buen puerto intervenciones complejas como trasplantes y dar respuesta inmediata a las múltiples urgencias médicas que surgen cada jornada en el archipiélago.

Para facilitar este proceso altruista a los ciudadanos, las autoridades desplegarán durante la próxima semana multitud de unidades móviles de extracción por toda la geografía insular. En el caso concreto de la isla de Tenerife, se habilitarán estos vehículos en enclaves estratégicos como el Centro Comercial Añaza, el Centro Comercial Meridiano y el municipio de San Juan de la Rambla. A lo largo de los días, también se visitará el Centro Comercial Alcampo de La Laguna, el mercado Nuestra Señora de África en la capital tinerfeña y diferentes puntos de Los Realejos, sin olvidar las instalaciones fijas ya operativas.

Por su parte, la red de atención se extenderá igualmente por Gran Canaria, donde los profesionales sanitarios acudirán a localidades como San Bartolomé de Tirajana, ubicándose inicialmente en la Casa de la Cultura de Maspalomas y posteriormente en el barrio de El Tablero. Asimismo, se realizarán paradas en la avenida de Canarias de Vecindario y en dependencias institucionales a través de la iniciativa Gobcan Solidario, que acercará el equipamiento médico a los Edificios de Usos Múltiples I y II, además de la sede de la Dirección General de Tráfico en Las Palmas.

Finalmente, las unidades extractoras continuarán su incesante labor en las islas orientales. En Fuerteventura, la planificación prosigue su curso en el municipio de Pájara, estacionando frente a la iglesia de La Lajita y en los alrededores de la casa consistorial. En lo que respecta a Lanzarote, los interesados podrán acercarse al espacio habilitado a tal efecto en el Centro Comercial Deiland. De este modo, la administración autonómica facilita una amplia cobertura para que la participación resulte lo más accesible posible.