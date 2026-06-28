El plan de Drago, cambiar turistas por tomates.

La portavoz de Drago Fuerteventura, Aceysele Chacón, expuso en la emisora de radio Onda Fuerteventura una visión de la economía de Canarias. Plantea retirar fondos del Patronato de Turismo para financiar la agricultura y la ganadería. Su argumento parte de una premisa: la dependencia del visitante perjudica a las islas. El deseo de preservar el barrio, el paisaje y las costumbres es una reacción natural del individuo. Las familias buscan arraigo en su tierra. Sienten nostalgia del pasado y de las formas de vida de sus abuelos.

Sin embargo, la ejecución de esta receta destruye el bienestar. La teoría de los mercados desmiente la propuesta por su ignorancia de la ventaja comparativa. Fuerteventura y Lanzarote poseen condiciones para la hostelería. El sol, las playas y la geografía atraen capital de Europa. Esta atracción de inversiones genera puestos de trabajo. Los padres de familia pagan facturas, compran libros escolares y llenan la nevera gracias a este motor. Forzar la siembra de tomates mediante el uso de impuestos destruye riqueza. Desviar el dinero de un sector con beneficios hacia una actividad con pérdidas empobrece a la sociedad.

La especialización permite a una región maximizar sus ingresos. Con los beneficios de los hoteles y los restaurantes, Canarias importa alimentos a precio de mercado. Alterar este esquema genera ruina en los hogares. El marketing de las instituciones atrae viajeros. Los viajeros consumen en los negocios de la costa y del interior. Ese consumo paga nóminas a fin de mes. El camarero, la recepcionista, el guía y el taxista viven de este flujo de caja. Cortar ese grifo de ingresos es un ataque directo a la clase trabajadora.

Subvencionar el arado a costa de la habitación de hotel constituye un salto al vacío. La economía de subsistencia pertenece a los manuales de historia. El mercado asigna los recursos a las empresas con ganancias. Castigar al turismo para financiar la zafra supone una condena al desempleo para los jóvenes. Empujar al ciudadano de Fuerteventura a rechazar un contrato en servicios para volver a trabajar la tierra de sol a sol es un desprecio a su libertad de elección. El progreso de los pueblos nace del intercambio y del comercio. La intervención del político frena la creación de oportunidades.