Metrotenerife estrena horario de verano este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La compañía operadora del transporte guiado en la capital tinerfeña, Metrotenerife, ha anunciado que a partir de este mismo lunes comenzará a aplicar su habitual horario de verano. Esta medida, que se adopta de forma regular cada año con la llegada de la temporada estival, tiene como objetivo principal adaptar la oferta de transporte a la fluctuación de la demanda que se produce durante los meses de vacaciones, un periodo en el que los desplazamientos por motivos laborales o académicos descienden de manera significativa.

El plan de reestructuración de los horarios se llevará a cabo en distintas etapas para ajustar los recursos de forma progresiva. De este modo, a partir de este lunes y hasta el próximo 5 de julio, se establecerá una primera fase. Durante estos días, la Línea 1, que conecta los principales núcleos urbanos, operará en las franjas de hora punta de los días laborables —desde las 07:00 hasta las 15:00 horas— con frecuencias de paso de 6 minutos. Una vez superada esa franja horaria, el intervalo entre unidades pasará a ser de 7 y 15 minutos de forma paulatina, manteniéndose así hasta la finalización del servicio a medianoche.

Por su parte, la Línea 2 del metropolitano también verá alterados sus tiempos de espera para amoldarse a esta nueva realidad estival. En este caso, los tranvías circularán con una cadencia de 12 minutos en el mismo bloque horario matutino y de primera hora de la tarde, para posteriormente espaciar su paso cada 15 minutos hasta el final de la jornada. Se trata de una optimización de los recursos públicos que busca mantener un servicio de calidad sin incurrir en ineficiencias operativas.

A partir del 6 de julio, el dispositivo de verano entrará en su segunda etapa, que se extenderá hasta el 30 de agosto. En este tramo central del verano, considerado el de menor afluencia de pasajeros por el periodo vacacional, se volverá a realizar un ajuste. Así, en los días laborables, la Línea 1 ofrecerá una frecuencia media de 7 minutos, mientras que la Línea 2 prestará servicio cada 14 minutos en la mayor parte de su horario comercial.

Cabe destacar que esta modificación de los cuadros de marcha se aplicará única y exclusivamente de lunes a viernes. La compañía ha confirmado que, durante los fines de semana y los días festivos, los tranvías mantendrán sus horarios habituales, lo que incluye la prestación del servicio de manera ininterrumpida a lo largo de toda la noche, facilitando así la movilidad en los momentos de ocio nocturno.

Finalmente, el restablecimiento de las condiciones normales y la vuelta al horario de invierno se llevarán a cabo, tal y como es costumbre, de manera escalonada desde la primera semana de septiembre, coincidiendo con el retorno generalizado a la actividad laboral y el inicio del curso escolar en la región.