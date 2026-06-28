Nueve claves para prevenir ahogamientos y disfrutar de un verano seguro en el mar

Con la llegada del verano y el aumento de bañistas en las playas y zonas de baño, la Asociación para la Prevención de Ahogamientos Canarias, 1500 Km de Costa, ha lanzado una nueva campaña para recordar las principales medidas de seguridad y evitar accidentes en el medio acuático.

La entidad hace un llamamiento a la prudencia y al sentido común, recordando que muchas de las tragedias que se producen cada año podrían evitarse siguiendo unas normas básicas y respetando siempre las indicaciones de los servicios de socorrismo.

Entre las recomendaciones más importantes destaca la de no entrar nunca al agua cuando ondea la bandera roja, ya que indica que el baño está totalmente prohibido por el riesgo existente. Ignorar esta señal continúa siendo una de las principales causas de fallecimiento en playas.

La asociación también pone el foco en las corrientes de retorno, un fenómeno frecuente en muchas playas de Canarias. En caso de verse atrapado por una de ellas, aconsejan mantener la calma, evitar nadar directamente hacia la orilla y pedir ayuda, ya que luchar contra la corriente solo aumenta el agotamiento.

Otro de los mensajes que trasladan es la importancia de elegir playas con servicio de socorrismo, especialmente cuando se acude con menores o personas mayores. En una emergencia, contar con personal especializado puede marcar la diferencia.

Para quienes practican pesca desde zonas rocosas, recuerdan la necesidad de consultar la previsión meteorológica antes de salir y utilizar siempre casco, calzado adecuado y chaleco salvavidas, ya que el fuerte oleaje puede sorprender incluso a los más experimentados.

La entidad también alerta sobre una práctica cada vez más habitual: hacerse fotografías o selfies en acantilados o junto a grandes olas. Una distracción o un golpe de mar pueden provocar caídas con consecuencias muy graves.

En el caso de los niños, insisten en que los manguitos, flotadores o colchonetas no sustituyen la vigilancia de un adulto. Además, el viento puede arrastrar estos elementos mar adentro en cuestión de segundos.

Respecto a las motos acuáticas, recuerdan que deben utilizarse fuera de las zonas de baño y únicamente por personas con la formación y experiencia necesarias. Del mismo modo, el submarinismo debe practicarse siempre acompañado de profesionales cualificados.

Por último, aconsejan entrar al agua de forma progresiva, especialmente después de una comida abundante o tras una prolongada exposición al sol, para reducir el riesgo de sufrir una hidrocución, conocida popularmente como corte de digestión.

Desde 1500 Km de Costa recuerdan que la mejor herramienta para prevenir los ahogamientos sigue siendo la prevención. Respetar las normas, conocer los riesgos del mar y actuar con prudencia son gestos sencillos que pueden salvar vidas.