Suso Machín, a tumba abierta: del pulso migratorio en La Santa a su cierre de filas con Oswaldo Betancort

El adelanto de esta entrevista, publicado el pasado viernes, abrió un intenso debate en la actualidad política de Lanzarote y obligó a varios medios a reaccionar ante unas declaraciones que ponen luz —y también tensión— sobre el futuro interno de Coalición Canaria en la isla. Este domingo se publica la entrevista íntegra.

Jesús "Suso" Machín no es un alcalde al uso. El regidor de Tinajo, con un respaldo electoral sostenido durante más de dos décadas, se sienta ante nuestras cámaras para ofrecer una visión sin filtros de la política insular, de su partido y de su propia trayectoria. Se define —y actúa— como un verso suelto dentro del nacionalismo canario: un dirigente de perfil marcadamente práctico, que abandonó una empresa de decenas de trabajadores para volcarse en una política de contacto directo, de calle, con el teléfono siempre operativo, incluso de madrugada.

En esta conversación, Machín aborda el coste personal de la política, las tensiones internas con la dirección de su formación y el pulso sostenido en torno a la gestión de la crisis migratoria en La Santa, uno de los episodios más controvertidos de los últimos años en el municipio.

La Santa: el foco del conflicto

Uno de los tramos más delicados de la entrevista se centra en la gestión del antiguo albergue de La Santa. Machín critica la decisión de ubicar en el municipio una instalación que, según sostiene, se prolongó muy por encima de lo previsto y terminó generando una situación de saturación y conflicto social.

Lo que inicialmente se planteó como un recurso temporal de tres meses acabó extendiéndose durante seis años, con 137 personas en el dispositivo y un impacto directo en la convivencia local, según el relato del alcalde. Machín sostiene que la gestión derivó en problemas de orden público y defiende la necesidad de distinguir entre perfiles migratorios y sus efectos en el territorio.

Su posición firme le llevó a tensar la relación con los responsables insulares y autonómicos, a quienes exigió soluciones y el cierre del recurso tal y como estaba concebido inicialmente. Finalmente, tras mantener su presión política, el espacio fue reconvertido en un centro de menores con un modelo de funcionamiento más controlado.

A continuación, exponemos la transcripción detallada y exhaustiva de las preguntas y respuestas más relevantes del encuentro:

Periodista: Hoy en día, quizás los empresarios serios o los empresarios de éxito jamás pensarían en dedicarse a la política ni en dar el paso a la política, primero porque está denostada, segundo porque no compensa, y tercero porque, en realidad, hacer eso es un sacrificio económico si eres un empresario de mediano éxito que hoy en día la gente no está dispuesta a conceder. En su caso, tuvo esa dicotomía y era o seguir su carrera empresarial, que nos está diciendo que era fructífera o tenía pinta de serlo, o dedicarse a ser servidor público de un municipio pequeño, por lo cual tampoco estamos hablando de un gran sueldo...

Suso Machín: Yo creo que tuve la oportunidad, ya luego cuando... te digo cuando empecé de alcalde lo que hice por el sueldo... tuve la oportunidad de tener las dos experiencias. Como empresario, sí, tenía una satisfacción, además las instituciones confiaban mucho en mí como empresario, hasta el propio Gobierno de Canarias, Endesa... que era Unelco-Endesa, que era una empresa grande. Pero cuando ya de concejal ya me estaba gustando tanto y me dedicaba tanto tiempo, que mi satisfacción, mi satisfacción la daba con... la recibía con lo que hacía en el pueblo.

Entonces, pues sí, si hubiese seguido mi empresa, mi empresa habría estado a nivel de Canarias o internacional, pero no me arrepiento porque de ahí he tenido... de mi familia... he tenido cuatro hijos, me casé muy joven, pero he tenido todas las experiencias que he tenido y la más satisfactoria... mira que el automovilismo también me ha dado muchas satisfacciones a nivel de Canarias y a nivel de España incluso, pero como esta... como el Ayuntamiento... Yo digo que yo no tengo...

"Mi familia no es solo mi casa; mi familia es mi pueblo,"

que yo les he quitado mucho tiempo gracias a que han tenido una madre muy cuidadora y responsable.

Periodista: El alcalde está, digamos como un médico de guardia dentro del municipio, o como el juez de paz... es decir, de guardia permanente, de guardia...

Suso Machín: Lo ha analizado muy bien. No, no, como un médico 24/7 y no solo el alcalde para eso, sino mi profesión. Con mi profesión de electricista y luego pues domino pues la parte electrónica un poco, la parte de fontanería... Yo tengo la herramienta en el coche, te la puedo enseñar. O sea, tengo la herramienta y me llama un vecino a cualquier hora y yo estoy ahí, le resuelvo el problema. Y luego también, y lo digo, con tacto, sin ánimo de lucro o de comprar a nadie...

Todos los vecinos tienen mi teléfono. Todos los vecinos en Navidad o cuando vienen aquí a empadronarse se les da una tarjetita, pero todos los vecinos tienen mi teléfono y en Navidad les mando una felicitación... y les metí el teléfono. Estar en contacto... también es verdad que yo duermo con el teléfono pegado a la cabecera. Me llaman a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, a la hora que sea, yo contesto.

Periodista: ¿Cuál es su relación y cuál es la relación del pueblo con la inmigración? Hablaba usted y hacía referencia a un centro de inmigrantes... ¿De qué manera se desenvuelve en estos momentos con ya décadas de desarrollo entre los locales y los inmigrantes?

Suso Machín: Bueno... tuvo un centro de inmigrantes, el centro de inmigrantes más grande que había en Lanzarote con 137 plazas, un albergue o centro de 137 plazas. Y al final me lo pidió [...] Pedro Sanjinés siendo presidente del Cabildo, para tres meses y se convirtió en seis años. También es verdad que [...] me prometió que lo quitaba, pues no salió en aquellas elecciones... el pacto PSOE... el Pacto de las Flores, si mal no recuerdo, se llamaba. Y al final pues Ángel Víctor me prometió y no me lo quitó, y cuando Fernando entró ahora de nuevo en esta legislatura, me lo quitó. Tuve muchos problemas, muy serios, muy graves, enfrentamientos sobre todo en el pueblo de La Santa, de vecinos con los inmigrantes, porque como todo, hay gente buena y gente mala.

Periodista: Ese albergue en un primer momento estaba destinado al ocio y al desarrollo de los escolares canarios, de los escolares de la isla y demás, y acabó convirtiéndose en una especie de Guantánamo para los... pero me gustaría aquí de alguna forma apelar a su honestidad como político y como orador. ¿Cuáles eran los conflictos? Realmente, en Tinajo, ¿qué trajo la inmigración a Tinajo? Dígame la verdad.

Suso Machín: Los conflictos trajo problemas, Pero trajo problemas a una parte de la población, al núcleo de La Santa. Pero también es verdad que el propio Ayuntamiento, técnicos y vecinos demostraron la sensibilidad con ellos porque se integraron muchos, y de hecho hay muchos que se han quedado trabajando en el pueblo cuando han cumplido los 18 años, pues desde el departamento de juventud les hacíamos un seguimiento...

La incidencia no es buena, no es buena, y por culpa de cuatro. Porque si hablamos en un municipio de 6.000 y pico habitantes en aquel momento y tenías de ciento y pico que salieran cuatro o cinco, que son los problemáticos que hubo , hubo que llevárselos... Eran pequeñas mafias organizadas, abusaban de ellos, les pegaban a los demás... A mí me trataban muy bien porque yo me iba en Navidades, les llevaba detallitos y tal, y tenía buena empatía con casi todos, pero habían cuatro o cinco que eran muy problemáticos. Trajo muchos problemas la inmigración aquí. Se robó en alguna que otra casa, agredían a algunos niños, amenazaban a algunos niños, la guagua la destrozaban. Yo tuve que intervenir más de una vez a ver si podía calmarlos... O sea, trajo muchos problemas. Ahora mismo no hay problema.

Periodista: ¿A qué líder elegiría usted si le pongo a dos opciones? Una, Pedro Sanjinés y otra, Oswaldo Betancort. ¿Se queda con...?

Suso Machín: Sin duda, Oswaldo. Sin duda, Oswaldo. Sin duda, Oswaldo y lo tengo bastante claro. Si yo algún día tengo que dar un paso por estrategia, primero de mi municipio y en segundo para ayudar a Oswaldo, lo haría por él. Y no sé si me ha entendido.

Periodista: Lo he entendido. Sí, yo creo que lo ha entendido todo el mundo que le está viendo. Me está dando a entender, o quiero yo entender, que podría dar un paso para acompañar a Oswaldo en una candidatura o para arropar a Oswaldo en una candidatura en las próximas elecciones. No hace falta que me lo confirme, pero si no está en disposición de negármelo o de desmentírmelo, guardamos un silencio...

Suso Machín: No, le voy a ser más sincero. Si daría un paso primero es por conseguir los objetivos para mi municipio, porque el yo sacar los coches de Montañas del Fuego y cobrar para mi municipio casi 13 millones de euros es muy importante para todo eso hacerlo en calidad y mejora para los vecinos. Y le digo una cosa, y luego por Oswaldo, por Lanzarote, porque he visto en este momento donde el Partido Socialista apoyaba una emergencia hídrica en Tenerife, en Fuerteventura, y en Lanzarote no. Por lo tanto,

"Oswaldo tiene que tener mayoría absoluta. Y yo voy a trabajar, aunque no dé ese salto, voy a trabajar para ello."

Tengo la completa seguridad de que lo vamos a conseguir.

El mensaje final: un aviso a navegantes

La entrevista culmina con una advertencia implícita. Machín es un político de raza, un servidor público con una lealtad profunda hacia sus vecinos y hacia un proyecto que considera vital para el futuro de la isla. Su revelación de que está dispuesto a movilizar su imbatible maquinaria electoral ,fruto de décadas de gestión intachable y cercanía, para respaldar a Oswaldo Betancort en el Cabildo, subraya su generosidad política y su visión de estadista local. En la política lanzaroteña, tener a Suso Machín en contra es un obstáculo severo, pero contar con su respaldo activo, forjado desde la coherencia y el éxito electoral, puede resultar sencillamente definitivo.