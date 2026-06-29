Canarias destina 2,5 millones para alimentar a más de 10.000 escolares este verano

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias destinará 2,5 millones de euros a un programa de asistencia alimentaria para garantizar que 10.239 alumnos en situación de vulnerabilidad mantengan una alimentación adecuada durante las vacaciones de verano, cuando los comedores escolares permanecen cerrados.

La ayuda llegará a las familias a través de tarjetas prepago con un importe total de 240 euros por estudiante, que se abonarán en dos recargas de 120 euros los días 1 de julio y 1 de agosto.

El sistema sustituye temporalmente el servicio de comedor del que disfrutan estos alumnos durante el curso y está dirigido exclusivamente a los beneficiarios de la denominada cuota cero, destinada a los hogares con menos recursos.

Las tarjetas solo podrán utilizarse en establecimientos de alimentación. El Gobierno de Canarias ha incorporado un sistema de control que impide realizar compras en comercios no autorizados, de modo que cualquier intento de pago fuera de supermercados o tiendas de alimentación será rechazado automáticamente.

Además, las familias deberán conservar los tickets de compra para justificar el uso de la ayuda, mientras que los centros educativos han sido los encargados de entregar las tarjetas durante los últimos días de junio y de informar a los beneficiarios sobre su funcionamiento.

El director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, destacó que la medida permitirá que el alumnado más vulnerable siga recibiendo apoyo también durante el periodo estival.

"Con la entrega de estas tarjetas seguimos respaldando, también durante las vacaciones, al alumnado beneficiario del programa de desayunos escolares y de la cuota cero en los comedores de los centros educativos de Canarias", señaló.