CC estalla contra Torres y censura el bloqueo del decreto ley por el rédito electoral de cara a 2027

La tensión institucional entre las administraciones canarias y el Gobierno central ha alcanzado un punto de no retorno debido a la parálisis financiera que afecta al archipiélago. Desde Coalición Canaria se ha lanzado una dura ofensiva contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien acusan de orquestar un bloqueo deliberado sobre el denominado 'decreto Canarias' que se prolonga ya durante diez meses consecutivos. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha salido en defensa de esta norma clave que fue concebida en el Parlamento regional como un auténtico escudo social para combatir de raíz la exclusión y la pobreza. Los nacionalistas denuncian que la Moncloa utiliza los recursos de las islas como un instrumento de presión, anteponiendo los intereses de las siglas socialistas a la aplicación de unas medidas de alivio fiscal urgentes para las familias del territorio insular.

El retraso de los fondos estatales frena en seco las infraestructuras de las islas

La falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha provocado la congelación inmediata de partidas presupuestarias esenciales que superan los 300 millones de euros. Estos fondos, contemplados tanto en el Estatuto de Autonomía como en la agenda canaria, debían haberse transferido a las arcas regionales a través de convenios estatales en materias críticas como carreteras, vivienda social y obras públicas. El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha censurado con firmeza esta estrategia de asfixia económica, recordando que la parálisis de estas inversiones estatales ha obligado al propio Gobierno canario a asumir con recursos propios la financiación de las obras de reconstrucción en la isla de La Palma para evitar el desamparo de los afectados.

Un pulso político marcado por la carrera hacia los próximos comicios autonómicos

Para la dirección nacionalista, este bloqueo sistemático no responde a dificultades técnicas, sino a un calculado movimiento electoral de Ángel Víctor Torres para debilitar al Ejecutivo de coalición con la vista puesta en las elecciones de mayo de 2027. Según ha manifestado Toledo, el ministro socialista prefiere impedir el desarrollo de las transferencias económicas antes que permitir que el actual presidente canario rentabilice el impacto social de estas inversiones en el archipiélago. Ante este escenario de confrontación, Coalición Canaria ha elevado la presión sobre Madrid exigiendo la inmediata aprobación del decreto y reclamando la convocatoria de una cuestión de confianza estatal en caso de que continúe la inestabilidad de las cuentas del Estado, advirtiendo de que el bienestar de la ciudadanía canaria no puede seguir supeditado al rédito partidista de los candidatos del PSOE.