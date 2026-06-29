Cumbre 8, la consultora 100x100 canaria que busca el impacto real de sus proyectos para la transformación de las islas

Sobrevivir y liderar en el implacable y rígido mundo de la alta consultoría exige más que buenas intenciones; requiere leer el terreno mejor que los gigantes del sector. Marcos Cohen, CEO de la firma Cumbre 8, cuenta con una dilatada experiencia operando en este entorno y tomó la arriesgada decisión de dar un paso al frente para montar una consultoría 100x100 canaria. Lo hizo al percatarse de una carencia crítica enel mercado: era indispensable que las ideas y el desarrollo de las mismas fueran concebidas y paridas desde el principio por quienes no solo entienden la teoría, sino que verdaderamente sienten y viven las marcadas singularidades de un territorio como el nuestro. Después de algún tiempo de insistencia y presión para conseguir este encuentro, Cohen finalmente hace un hueco en su frenética agenda diaria para charlarun rato y poner bajo la lupa su meteórico caso de éxito.

ADAY MORENO: Bienvenidos a Libertad Digital Canarias. Tenemos hoy el placer de tener a Marcos Cohen, quien conoce la realidad de Canarias desde dentro. Fue en su día director en consultoría en Canarias para PricewaterhouseCoopers, una de las Big Four que operan en toda España, y ha montado su propia consultoría para Canarias, Cumbre 8, donde es presidente, ¿verdad? Un placer tenerte por aquí, Marcos.

MARCOS COHEN: Igualmente.

ADAY MORENO: Oye, quería preguntarte cómo, lo primero, ya por curiosidad personal, cómo se monta una empresa, una consultoría que consigue competir con las Big Four y en gran medida llegar a competir a un alto nivel.

MARCOS COHEN: Muchas gracias por la invitación, Aday.

Pues se monta adoptando lo bueno de las Big Four, desechando lo menos bueno, adaptándola a nuestras particularidades como región y utilizando nuestro REF, que para eso lo tenemos.

Nuestra constitución, puesta en marcha y crecimiento ha sido intenso. Cumbre 8 fue constituida en 2023 con un capital social de 100 €, y no superior, porque íbamos a iniciar el proceso de registro en la ZEC. Una vez registrados en la ZEC, en febrero del 2024, la di de alta en el IAE y amplié el capital social esa misma semana a 27.100 €. Un año más tarde lo volvía a ampliar a 60.000 €, transformándonos en sociedad anónima y con el objetivo principal de aportar solvencia económica a nuestros clientes y proveedores, tal y como hacen las grandes firmas de consultoría. Ten en cuenta que la gran mayoría de las empresas de consultoría que prestan servicios en Canarias cuentan con un capital social inferior a 30.000 €. Nosotros estamos en el tramo superior, el de 60.000 €, que es donde se encuentran Accenture, Deloitte, KPMG, NTT Data o EY. Y eso no es casualidad.

A nivel mercado, lo que vi es que aquí, en consultoría, se estaban vendiendo trajes de confección de renombradas marcas en donde, quizás, también hacían falta trajes a medida.

Las grandes firmas de consultoría son extraordinarias en lo suyo; una red mundial espectacular, conocimiento, escala, recursos. Pero cada cual cumple su función. Las grandes aportan escala; las locales, una labor imprescindible pegada al terreno. Y entre unas y otras quedaba un hueco, que es el que hemos decidido ocupar nosotros, dando un servicio cortado a la medida de Canarias y desde Canarias.

Y para tomar bien las medidas hace falta conocer el terreno por dentro, con una estructura de gente de aquí y con mucha experiencia. Creemos que al cliente se le debe atender con quien tiene los kilómetros hechos y no pretender aprender a su costa. Eso nos está llevando a un crecimiento importante.

ADAY MORENO: Claro. Vayamos a ese crecimiento. En pocos años han pasado de proyecto 'personal' a competir y ganar contratos de primer nivel, a una velocidad atípica y dando que hablar en el sector. ¿El secreto es esa experiencia de la que habla?

MARCOS COHEN: Ojalá fuera solo experiencia, sería más fácil. Crecemos por experiencia, sí, pero también por calidad, planificación, estrategia y una inversión en talento que asusta.

Y me parece de lo más sano que se hable de nosotros. Cualquiera que trabaje con lo público tiene que poder ser mirado por dentro y por fuera.

De hecho, trabajar para lo público, frente a lo que la gente suele pensar, tiene un grado de control y supervisión extraordinario. Solo para poder participar en una licitación debes cumplir unos requisitos de solvencia económica y técnica del más alto nivel, lo que implica invertir y asumir unos riesgos que no todo el mundo asume.

Y para ganarla, además, tienes que ser la mejor oferta en su conjunto, algo que se decide en un proceso de fiscalización, valoración, revisión y control en el que intervienen entre quince y veinte funcionarios, aparte de los habilitados nacionales, como son las intervenciones de esas administraciones.

En cualquier caso, es ley de vida, aquí y en cualquier parte. Cuando alguien aparece y le va bien, se comenta y da que hablar. Lo entiendo y no me quita el sueño.

ADAY MORENO: Pero ustedes están ejecutando proyectos públicos de gran relevancia a pesar de ser una empresa relativamente joven.

MARCOS COHEN: Usted lo ha dicho, relativamente joven. Y esa palabra, "relativamente", es muy importante. La entidad jurídica es joven, pero quienes la integramos, no. Atesoramos muchos años de experiencia y conocimiento, que es precisamente uno de los elementos que más se valoran en este tipo de licitaciones. Y con eso cuentas con muchas más posibilidades, no solo de cumplir los criterios de solvencia, históricamente accesibles solo para las grandes firmas, sino de presentar las mejores ofertas posibles. Y eso nos lo da el enorme esfuerzo económico que hacemos al contratar a los mejores en cada campo, precisamente para intentar ser los mejores en las licitaciones a las que nos presentamos.

¿Y cómo aprovechamos ese talento? No tiene ningún misterio. Nos presentamos a muy pocas licitaciones, y eso nos obliga a estudiar a fondo la oportunidad y al cliente antes de escribir una sola línea de la oferta. ¿Y qué tipo de oferta hacemos? Entregamos lo que se pide y mucho más, con propuestas que muchas veces se salen del molde porque responden a la obsesión de dejar una Canarias mejor.

ADAY MORENO: Claro. Justamente por esa línea, también a nivel de Canarias, ¿qué crees que le falta a Canarias para ser más competitiva?

MARCOS COHEN: Uf, gran pregunta. Uno puede irse a los grandes rankings mundiales de competitividad, que miden regiones y países con un montón de indicadores. Y ahí arriba siempre encuentras lo mismo: ciudades y regiones de Estados Unidos, países como Irlanda... Pero olvidémonos un momento de los rankings y vamos a algo más terrenal.

Para mí hay un factor que está por encima de todos: la formación. En cualquier parte del mundo te topas con el mismo dilema, esa pescadilla que se muerde la cola: ¿qué va primero, la inversión o el talento? Porque donde hay inversión aparece talento, y donde hay talento aparece inversión. Y yo lo tengo claro: primero el talento. He tenido la suerte de viajar, de conocer Estados Unidos, de ver sitios donde el suelo es carísimo, y aun así las grandes compañías siguen instalándose allí. ¿Por qué? Por una sola razón: porque hay talento. La inversión va detrás del talento, no al revés.

Así que si me pides que elija lo que le falta a Canarias y te diga una, dos y tres cosas, te respondo las tres iguales: formación, formación y formación. Es lo que construye el talento, y el talento es lo que termina trayendo todo lo demás.

ADAY MORENO: Pues justamente te quería preguntar respecto a esto. Imagínate que Marcos Cohen puede diseñar y ejecutar tres medidas clave para Canarias. ¿Cuáles serían las tres medidas que tomaría?

MARCOS COHEN: Pues, como decía antes, haría un esfuerzo económico enorme en formación. Pero con un matiz clave: saliéndome del sistema.

Me explico. Nuestro sistema educativo reglado, el colegio, la universidad, funciona. Y lo hace mejor, peor o regular, no entro a valorarlo. Ahí lo que haría es dotarlo de mucha más flexibilidad, pero lo dejo a un lado.

Donde de verdad metería el acelerador es en la formación no reglada. Una formación capaz de adaptarse no ya año a año, sino semana a semana, porque ese es el ritmo al que cambia hoy el mundo. Hace cuatro años todo era el metaverso y el blockchain; hoy es la inteligencia artificial, que está entrando de forma espectacular y transformando profesiones enteras, sobre todo en los servicios.

ADAY MORENO: La educación, flexibilizarla, una palabra que me gusta mucho, liberalizarla un poco en cuestión de adaptarnos al mercado. Porque la educación actualmente lleva retraso frente al mercado, ¿verdad?

MARCOS COHEN: Totalmente. Y hay un punto que me parece clave: ¿por qué no hay más universidades privadas aquí? Pues, para empezar, por la burocracia. Aunque pases todos los filtros y todo funcione de forma eficiente, implantar una universidad con titulaciones oficiales, en Canarias o en cualquier comunidad autónoma, no baja de dos o tres años en el mejor de los escenarios. ¿Qué proyecto aguanta esa espera? Las privadas que tenemos funcionan bastante bien, pero esos plazos espantan a quien querría venir.

Y yo, en lo personal, soy de los que piensan que cuanta más competencia introduces en un ecosistema, más empuja el conjunto hacia arriba. No por nada raro, sino por algo muy humano: cada uno quiere hacerlo mejor que el de al lado. Y de esa tensión sana se beneficia, al final, el que se forma.

ADAY MORENO: Nivel de competencia.

MARCOS COHEN: Totalmente.

ADAY MORENO: Me faltan dos medidas, no te me escapes.

MARCOS COHEN: La segunda va muy ligada a la primera: la burocracia. Hay que encontrar el equilibrio. Y ojo, no digo saltarse los procedimientos, que están para garantizar el cumplimiento de la ley y eso es sagrado. Digo simplificarlos. Apostar mucho más por la declaración responsable, por confiar en el ciudadano que viene a tramitar un permiso, en lugar de obligarle a demostrar de antemano que no va a hacer nada malo.

Le pongo un ejemplo de lo que esto cuesta. Hay un proyecto en el sur, muy grande, del sector audiovisual, que lleva años parado por pura tramitación administrativa. No lo frena el mercado ni la falta de interés. Lo frena el papel. Y mientras tanto, otra comunidad autónoma ha intentado llevárselo, y es normal que lo intente. Esa es la pelea que perdemos por lentos.

ADAY MORENO: Esto atraería inversión, buscamos hacer crecer el talento dentro, ¿no?

MARCOS COHEN: Yo no sé si la traería, pero te aseguro que no la espantaría. La tercera también la enlazo con la burocracia y es la transformación digital de la administración. Y no hablo solo del Gobierno de Canarias, hablo de todas las administraciones, de forma radical, apoyándonos en la inteligencia artificial. Pero con un orden.

Primero, antes de poner tecnología, hay que sentarse a mirar el catálogo de servicios que presta la administración y hacerse una pregunta muy simple: ¿esto sigue estando pensado para el ciudadano que tenemos hoy? Porque muchos de esos servicios se diseñaron para otra época.

Segundo, orientarlo todo al ciudadano, como llevan años haciendo las empresas. Que no tengas que presentar el DNI en cinco ventanillas distintas para resolver una sola cosa. Eso se dice mucho y se hace poco. Y tercero, ya entonces, decidir qué tecnología pones para que el ciudadano pueda resolver casi en tiempo real.

Yo incluso iría más allá. Convertiría la administración en una especie de versión beta permanente. En el software, la beta es la versión que sigue evolucionando porque sabes que nunca está del todo terminada. Pues una administración debería funcionar igual, en evolución continua, porque mañana llega una tecnología nueva y tienes que poder adaptarte sin rehacerlo todo.

ADAY MORENO: Claro. Pues yo, una administración pública en constante trabajo tiene que estar en constante evolución porque mañana viene la IA y pasado viene... Entonces, las 3 medidas, un poco resumiendo, son adaptativas al mercado en todo momento.

MARCOS COHEN: Así es. Flexibilidad. Y soy consciente de que esto es facilísimo decirlo desde aquí, sentado, y dificilísimo hacerlo. En la administración, mover una sola cosa lleva detrás un montón de procedimientos, leyes, garantías. Por eso, más que cambiar una norma, lo que hay que cambiar es la cultura y dotarla de la cultura de ser flexible. El mundo de hoy te cambia la tecnología, el procedimiento o la tendencia de un día para otro, y tienes que estar ahí.

ADAY MORENO: Te toco un poco la primera medida que tocaste, la de la flexibilización de la educación, porque me parece muy interesante. Además de que yo estoy en muchos procesos formativos. Yo, por ejemplo, habiendo estudiado administración y dirección de empresas, ¿cómo ves el futuro en este tipo de carreras en Canarias? Economía, derecho y demás.

MARCOS COHEN: Bajo mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con servicios y conocimiento va a pasar por la entrada de la IA, y eso traerá primero una fase de destrucción de empleo. Y no hablo de Canarias, hablo del mundo entero; fuera ya está pasando. Después vendrá la fase de transformación.

Lo que se enseña hoy sigue siendo necesario, porque tienes que dominar la materia, pero buena parte de ese trabajo va a hacerlo una máquina. La consultoría, el derecho, la administración de empresas, las finanzas, la contabilidad, etc.

De hecho, algunas consultoras internacionales ya no te venden el equipo de personas que te hace el trabajo, te venden la plataforma en la que entras y te lo hace sola. Así que la universidad, y también la formación profesional, tienen que plantearse en serio cómo adaptarse a esto. Y otra vez aparece la misma palabra: flexibilidad.

ADAY MORENO: Flexibilidad y también enfocarse en la inteligencia artificial, por lo que entiendo.

MARCOS COHEN: Sí, ahora sí.

ADAY MORENO: Claro, pero las carreras como la mía, que a lo mejor no tienen tanta relación con la inteligencia artificial, ¿cómo podemos ahondarlo? ¿Cómo se puede ir resolviendo?

MARCOS COHEN: Bueno, donde yo no creo que llegue la inteligencia artificial, al menos a corto plazo, es a las relaciones entre personas. Y ahí es donde enfocaría buena parte de la enseñanza. Al final puedes tener la mejor plataforma del mundo, pero si no te entiendes con tu cliente, si no lo conoces, si no sabes tratar a la gente… somos humanos, y muchas veces contratamos al que nos da más confianza, al que conecta mejor.

Fíjate que las grandes escuelas de negocio, en sus MBA, cada vez meten más asignaturas de networking, gestión de relaciones, cómo manejar el trato con las personas. Al final, son las personas las que resuelven las cosas, no las herramientas.

ADAY MORENO: Claro, hay que conectar a las personas y sobre todo saber enfocarlo. Yo creo que también es porque falta flexibilizarlo, pero es un buen punto para enfocarlo. Yo te quería hacer una pregunta un poquito al margen de tus "tres medidas para Canarias", y es en el tema del emprendimiento. Al final eres ya un gran empresario y quería preguntarte, para la persona joven que está empezando y que tiene esa incertidumbre, ese gusto por emprender, ¿cómo crees que debería enfocar su carrera, su pensamiento, su formación, etcétera?

MARCOS COHEN: Para mí, lo primero es interiorizar que emprender y fallar no es fracasar, es aprender.

En Estados Unidos y en otros ecosistemas, que hayas emprendido y no te haya salido se valora hasta como un mérito, porque has aprendido por el camino. Aquí todavía al que emprende y le va mal se le señala, se le cuelga la etiqueta de fracasado. Bueno, al que emprende y le sale bien también se le señala. Eso hay que cambiarlo.

Lo segundo es que no pasa nada por ser empresario. Tenemos que quitarnos ese complejo. Está bien montar algo, está bien que te vaya bien, está bien generar empleo y riqueza. Eso no debería tener que pedir perdón en ningún sitio.

Y lo tercero, que lo digo porque lo aplico yo mismo: paga muy bien a tu gente. Tu principal activo son las personas. No intentes quedarte tú con todo el dinero ni acumularlo. Inviértelo en tu equipo, que es invertirlo en tu negocio y a largo plazo.

Mira el modelo Beckham en el Inter de Miami. Equipo de reciente creación. Tres o cuatro años de antigüedad y ya ha ganado muchos títulos y participado en el mundial de clubes. Cuenta entre sus filas con Messi y otras estrellas internacionales de gran recorrido profesional. En breve estrenan estadio nuevo y su nivel de ingresos está a la altura de los grandes clubes europeos. ¿Hay alguien que cuestione el modelo? ¿Alguien se cuestiona que Messi cobre ahí más que en el propio Barcelona? ¿Alguien se cuestiona que el Inter de Miami gane títulos a pesar de tener 3-4 años de antigüedad?

ADAY MORENO: ¡Buenísimo! Marcos, yo tengo una pregunta porque muchos lectores, muchas personas que nos siguen no entienden exactamente qué hace una consultoría. No sé si nos podrías explicar un poco a grandes rasgos qué es lo que ustedes hacen.

MARCOS COHEN: Se lo explico como se lo explico a mis hijas. Una consultoría resuelve problemas a una empresa o a una administración. Pero problemas de tipo desestructurado. Y un problema desestructurado es el que sabes que no vas a resolver aplicando una receta de manual, porque cada caso es distinto.

Se lo pongo con un ejemplo: imagina que un cliente te dice "quiero mejorar la renta media de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria". Fíjate qué problema más enorme y abierto. No vale con darle a una máquina a imprimir dinero, ni con subvencionar a los comercios, porque ni se puede ni lo resolvería.

Tienes que sentarte a pensar, caso por caso. De eso va nuestro trabajo. Es justo lo contrario de un auditor económico, por ponerlo fácil. El auditor tiene unas cuentas, unos indicadores que revisar cada día, una rutina. Lo nuestro es lo de enfrente. Cada proyecto es un problema nuevo que no se parece al anterior.

ADAY MORENO: Claro. Hace poco advertiste que Canarias va a tener que devolver millones de euros en 2026 a Europa. ¿Cómo es esto?

MARCOS COHEN: Más que devolver, porque algunos fondos europeos ni siquiera llegan a recibirse, el problema es dejar de optar a un dinero que podríamos haber aprovechado. Y sí, eso pasa y tiene varias causas. Imagina la administración como una estructura con una capacidad determinada y limitada, que ya va muy justa para ejecutar su propio presupuesto ordinario con el personal que tiene. Ahora, a esa misma estructura, con la misma gente, le metes de golpe dos o tres veces más dinero que ejecutar. Por muy bien que lo hagas, no llegas. Ante eso, unas administraciones han decidido apoyarse en el sector privado para poder ejecutar, y otras han entendido que no debían hacerlo. Nosotros creemos en el modelo híbrido. Reforzarte por dentro y, a la vez, servirte de ayuda externa para llegar a todo.

ADAY MORENO: Claro.

MARCOS COHEN: Y funciona. El ejemplo más claro es Andalucía, que en dos legislaturas pasó de estar entre las que menos fondos europeos ejecutaban a estar entre las que más, hasta convertirse en referencia.

ADAY MORENO: Entonces, la clave estará en saber cómo ejecutarlo, pues no tenemos la infraestructura suficiente.

MARCOS COHEN: Influyen tres cosas, sobre todo. Una, el número de personas. Dos, cómo está concebida la ley de contratación pública, que no ayuda a ir rápido. Y tres, en muchas administraciones, la falta de proyecto.

Si te llega un montón de dinero para transformar, ya que los Next Generation se diseñaron justo para eso, transformar en torno a la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión territorial, y no tienes los proyectos preparados, solo con dinero no los ejecutas.

Por eso lo importante es tener la tarea hecha en casa. Proyectos bien definidos, guardados en el cajón, listos para cuando entre la financiación. Hay administraciones en Canarias, incluso pequeñas, que en esto van como un tiro. No solo ejecutan su presupuesto, sino todos los fondos que les llegan, y con eso sacan adelante muchísima infraestructura. La diferencia es que tienen los proyectos diseñados y saben dónde destinar el dinero. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con La Laguna, que tiene una cartera enorme de proyectos preparados y muchas ganas de que entren fondos europeos. Han entrado varios millones que les hemos ayudado a captar. Si ese modelo se replicara en más sitios, yo creo que funcionaría.

ADAY MORENO: ¿Y esta inversión va a estar más dedicada a la infraestructura o cómo se intenta...?

MARCOS COHEN: Normalmente estas convocatorias reparten los fondos en varios ejes. La infraestructura es vital. De hecho, la calidad de sus infraestructuras es uno de los principales indicadores de desarrollo de cualquier región, pero no es lo único. Hay una parte de digitalización, que también es infraestructura, y una parte de bienestar social. Pero sí, la infraestructura pesa.

En La Laguna, por ejemplo, hay un barranco importante que se va a acondicionar con fondos europeos para evitar futuras inundaciones en la ciudad. Y ese es el tipo de proyecto que a mí me importa: el que se traduce en algo concreto en la vida de la gente. Que no se te inunde la casa cuando viene una riada. Eso es lo tangible.

ADAY MORENO: Sí, además esto es un pensamiento a largo plazo. Antes te pregunté qué le falta a Canarias, pero no te he preguntado qué le sobra a Canarias.

MARCOS COHEN: ¿Qué le sobra a Canarias? Le sobra burocracia, bajo mi punto de vista. Pero no ahora, históricamente. Los países con mayor renta per cápita son los que lideran también los principales rankings de eficiencia gubernamental. Eso no es casualidad. Mira Irlanda, Singapur, etc. Lideran rentas per cápita, atracción de inversión, internacionalización…

ADAY MORENO: Al final, también la renta indirecta que generan empresas tan grandes viniendo aquí hace que todo en Canarias vuelva a crecer y después se pueda invertir más en educación o todo lo que veníamos comentando.

MARCOS COHEN: Efectivamente. Y ahí hay algo muy importante, que es el efecto tractor. ¿En qué consiste? En que cuando se instala una gran empresa, aunque sea para una labor concreta, no viene sola. El resto del sector se pregunta "oye, ¿por qué se ha movido esta empresa para Canarias?", y muchas acaban yendo detrás para no quedarse atrás.

Es lo que ha pasado con el efecto Irlanda, el efecto Málaga, el efecto Madrid. O el efecto Hollywood. Hasta que no vino a rodar aquí la primera gran película, nadie en la industria se planteaba Canarias; en cuanto vino una, el resto empezó a preguntarse "¿y eso dónde fue, y por qué?". Ese arrastre vale tanto como la propia empresa que llega.

ADAY MORENO: Pero dicho así, Marcos, parece muy fácil. Parece que simplemente hay que liberalizar los impuestos, desburocratizar y que eso hará que todo venga. ¿Cuál puede ser el problema que afronta Canarias frente a esto?

MARCOS COHEN: El primer problema es no reconocer que tenemos un problema con eso. A partir de ahí, te diría que ni la administración actual ni las anteriores quieren que las cosas vayan mal. Te lo aseguro. No conozco a ningún político que desee que crezcan las listas de espera, ni que empeore la sanidad o la educación.

Lo que cambia entre unos y otros son las prioridades, las formas y la intensidad con que se aborda cada cosa. Y te puedo decir, porque trabajamos en muchos proyectos, que hay problemas de fondo que se están abordando en serio, sin fuegos artificiales ni necesidad de comunicarlo a bombo y platillo, sobre todo lo relacionado con diversificar nuestra economía y estar más preparados.

Ya lo vimos con la pandemia. Un cero turístico de un día para otro. Por eso hay 14 áreas estratégicas declaradas en las que se está trabajando, focalizadas en diversificar nuestra economía y en hacer crecer nuestro PIB sin depositar todos los huevos en una misma cesta.

ADAY MORENO: Yo con ese tema, con el del turismo, hay un movimiento muy grande que se llama Canarias Tiene Límite y ya hemos hablado muchas veces de proyectos hechos como Canarias No Tiene Límite, porque yo estoy en contra de que se trate de limitar el que ahora mismo es el motor de las islas. ¿Crees que, si conseguimos llevar a cabo esta desburocratización, este efecto de arrastre que me estabas comentando, vamos a poder quitarle peso al sector turístico que está generando una incomodidad en la población canaria para dedicarse a otros sectores que encima son más productivos y generan mejores puestos de trabajo?

MARCOS COHEN: Sobre esto tengo una posición clara. Tenemos una barrera física que es nuestro propio territorio, y nos limita. En otros sitios no la tienen y aquí sí. Te lo pongo fácil. Ante un problema como el de los vertidos al mar, porque las depuradoras no dan abasto, lo cómodo es decir "pues pongamos más depuradoras, así el turismo no impacta y pueden venir aún más turistas". Eso funcionaría en un sitio sin límites geográficos. Pero nosotros recibimos visitantes precisamente porque nuestro territorio vende. El Teide, Lanzarote, el paisaje.

Si por crecer sin medida deterioramos eso, dejamos de vender. Nos cargamos justo lo que nos trae a la gente.

Y creo que el desencanto de la población viene de una pregunta muy legítima, "El turismo es el motor de nuestra economía, vale, pero a mí, en mi casa, ¿dónde me entra ese dinero?". El alquiler vacacional, en ese sentido, ha sido una gran válvula de escape, ya que ha democratizado y socializado un poco el retorno del turismo. Pero creo que falta una vuelta más.

ADAY MORENO: Sí, pero hay quienes dicen que quieren limitar esto de los Airbnb y realmente van a favorecer a los lobbies hoteleros y a las grandes empresas.

MARCOS COHEN: Si queremos ser un destino competitivo y de calidad, hay unas reglas. A un hotel se le exige muchísimo. Limpieza, mantenimiento y, sobre todo, seguridad, protección contra incendios, entre otras cosas.

Hemos pasado del extremo de alquilar un cuarto trastero, que vete tú a saber en qué condiciones está, por 50 euros la noche, a algo que, en mi opinión, debe tener unas normas mínimas. Y ojo, no digo que no se pueda alquilar. Digo que quien lo alquile garantice esos mínimos. En ese sentido, sí, hay que ordenarlo.

Y luego está el equilibrio con el problema de la vivienda, que es real. Conozco a mucha gente que ha dejado su casa en la capital y se ha ido a un piso a las afueras o a una finca en la montaña para poder alquilar la suya a turistas. Eso tampoco ayuda al acceso a la vivienda. Es un problema tan desestructurado que hay que abordarlo con cabeza, no a brochazos.

Lo que de verdad ayudaría es que el ciudadano vea el retorno. El que no tiene un piso para alquilar, ¿dónde nota él que el turismo es el motor? Una vía es que lo vea en el propio gasto del turista. No quiero usar la palabra "tasa", pero sí algún mecanismo por el que parte de ese gasto repercuta de forma finalista y visible en todos.

Te explico qué es "finalista": dinero que no se puede usar para otra cosa que no sea el fin para el que se recauda.

Por ejemplo, un pequeño incremento en la entrada a los centros y atractivos turísticos que vaya a un fondo cerrado, destinado a cosas concretas como becas, necesidades sociales, agua, energía. Te doy un caso con sentido: hay islas con un problema serio de relevo generacional en oficios como la artesanía, que es la que mantiene viva buena parte de nuestro patrimonio. Pues que el dinero del turista vaya directamente a formar a esas personas. Al final la gente quiere ver algo muy sencillo: que ese señor que vino en chanclas y con la crema puesta también deja algo que le repercute a ella.

ADAY MORENO: Claro. Para ir ya finalizando, Marcos, te quiero comentar dos cuestiones. Estando en el lado empresarial, te quiero pedir un consejo a nivel tanto personal como para nuestros oyentes. ¿Cómo crees? Danos un consejo de cómo emprender, de cómo nos tenemos que adaptar a la sociedad de hoy.

MARCOS COHEN: Le diría una cosa, y va con todo lo que hemos hablado hoy. Al emprendedor canario, lo primero, no sucumbas al ruido. Cuando empiezas a tener éxito, va a haber quien hable de ti y quien insinúe. Y cuando falles, también van a hablar, y entonces toca la etiqueta de fracasado. No te dejes arrastrar ni por lo uno ni por lo otro. Ni el aplauso ni el murmullo deberían marcarte el rumbo.

Hay que intentarlo. Y si te caes, levantarte rápido y aprender más rápido todavía. El fallo no es el final, es información: te dice por dónde no era. Lo importante es qué haces con él al día siguiente.

Y mire, las críticas, cuando llegan, hay dos maneras de tomárselas. Una es hundirte. La otra es convertirlas en combustible: usarlas como energía para volver a intentarlo con más ganas y hacerlo mejor. Yo soy de los segundos. Con trabajo duro, con humildad y con esa actitud de transformar el ruido en empuje, al final el éxito llega. Y cuando llega, sabes que es tuyo, que te lo has ganado tú.

Así que ese es mi consejo: fuera complejos, fuera miedo, y a por ello. Que aquí, en Canarias, tenemos talento de sobra para atrevernos a mucho más.

ADAY MORENO: Y si de todo lo que hemos hablado hoy tenemos que sacar 3 palabras, 3 conceptos para referirnos a cómo tiene que mejorar Canarias, ¿qué podríamos sacar? Yo te adelanto una, creo que es flexibilidad, sería una palabra.

MARCOS COHEN: Buenísimo. Sí, flexibilidad, constancia, vale. Y esa aplicamos, la aplicamos también a los jóvenes. Constancia, el superpoder de la constancia. Y fuera complejos. No solo los jóvenes, ni los empresarios, todos los canarios.

ADAY MORENO: Tenemos un complejo por ser canarios.

MARCOS COHEN: Fuera complejo. Somos muy buenos en muchas cosas.

ADAY MORENO: Sí, totalmente. Marcos, muchísimas gracias, un placer.

MARCOS COHEN: Un placer.

ADAY MORENO: Y espero que te siga yendo tan bien y espero verte más adelante.

MARCOS COHEN: Muchas gracias.