Detenido en Gran Canaria por matar a tiros a los perros de un familiar tras una disputa

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 49 años en la localidad de Valsequillo, situada en la isla de Gran Canaria. Al individuo se le imputa la presunta comisión de un delito contra la protección de los animales domésticos, así como un delito continuado de amenazas. Estos cargos se derivan de su supuesta implicación en la muerte de dos canes de pequeño tamaño, a los que habría disparado con un arma de fuego en el contexto de un prolongado enfrentamiento en el ámbito familiar. El caso ha generado consternación en la zona debido a la crudeza de los métodos empleados por el ahora arrestado.

Los hechos salieron a la luz cuando la Comandancia de Las Palmas recibió una denuncia formal en las dependencias del Puesto Principal de San Mateo. La víctima relató a los agentes un suceso perturbador tras descubrir una caja de cartón abandonada justo frente a la puerta de su residencia habitual. Al inspeccionar el interior del recipiente, confirmó que albergaba los cuerpos sin vida de sus dos mascotas. A partir de ese mismo momento, las autoridades competentes pusieron en marcha un dispositivo de investigación para esclarecer la autoría material del crimen y asegurar las pruebas necesarias.

Las pesquisas preliminares llevadas a cabo por los investigadores vincularon de manera rápida y directa este violento suceso con unas desavenencias familiares previas que mantenían enfrentadas a las partes implicadas. Esta línea de investigación cobró aún más fuerza tras constatar que el presunto autor no se limitó a abandonar a los animales muertos a modo de advertencia, sino que poco tiempo después remitió diversos mensajes amenazantes a través de plataformas de redes sociales, con el claro objetivo de amedrentar a su entorno familiar tras consumar el acto delictivo.

Para confirmar las causas exactas de la muerte, los agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se hicieron cargo de los restos biológicos y coordinaron su traslado a las instalaciones clínicas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En dicho centro académico, los especialistas veterinarios llevaron a cabo una exhaustiva necropsia, la cual determinó de manera científica y concluyente que ambos animales habían perdido la vida de forma fulminante debido a varios impactos de proyectil dirigidos deliberadamente a la zona del cráneo.

El desarrollo y avance de las indagaciones permitieron a la policía judicial concretar que la agresión fatal se había producido originariamente en el interior de una finca familiar compartida por ambos sectores de la familia. Según los indicios recabados en la escena, el detenido habría utilizado una carabina de su propiedad para abatir a los perros antes de introducir cuidadosamente sus restos en el embalaje para desplazarlos hasta el domicilio de su allegado. Ante la gravedad evidente de los hechos denunciados, los responsables de la investigación solicitaron la pertinente autorización judicial para registrar la propiedad del sospechoso, un operativo estratégico que contó con el despliegue y apoyo táctico de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comandancia insular.

Durante la inspección pormenorizada de la finca rústica, los agentes del Instituto Armado lograron localizar e incautar varias armas de fuego que el individuo custodiaba en las diferentes estancias de las instalaciones, material que será analizado por los servicios de balística para determinar si alguna coincide con la empleada contra los canes. Finalmente, tras completar la recopilación de testimonios y asegurar los vestigios del delito, la Guardia Civil ha puesto el atestado policial y al individuo detenido a disposición de la autoridad judicial competente, órgano que deberá resolver en las próximas horas sobre su situación procesal.