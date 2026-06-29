El Ayuntamiento de Santa Cruz aborda sus políticas de infancia avalada por UNICEF y reúne a 60 jóvenes del archipiélago

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cerrado las jornadas del VII Encuentro Regional de Consejos de Infancia y Adolescencia de Canarias, una cita de tres días que ha reunido en la capital a unos 60 menores procedentes de diferentes municipios de las islas. El objetivo del foro ha sido el intercambio de propuestas sobre el desarrollo y la gestión de los entornos urbanos. Durante la clausura del evento, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado la importancia de habilitar canales institucionales estables para conocer las demandas de la juventud, apuntando que la escucha de estos sectores debe formar parte de los procesos de toma de decisiones en el ámbito municipal.

Balance de los programas de atención directa y recursos en los distritos

Más allá del encuentro autonómico, el consistorio ha expuesto los datos de gestión de sus servicios sociales correspondientes al último ejercicio anual. Según el informe técnico del área que dirige la concejala Charín González, los equipos municipales especializados atendieron de forma directa a un total de 1.060 niños y adolescentes, pertenecientes a unas 738 familias en situación de vulnerabilidad o necesidad de seguimiento. Para dar cobertura a estos casos, el municipio cuenta con una red de Servicios de Día distribuidos en los barrios de Anaga, El Tablero, Salud-La Salle, Villa Ascensión y Barranco Grande, donde se ofrecen tareas de apoyo socioeducativo y refuerzo escolar.

Gratuidad en las escuelas infantiles y proyectos de prevención de conductas de riesgo

La gestión pública dirigida al sector infanto-juvenil de la capital se completa con las medidas de gratuidad en las escuelas infantiles de titularidad municipal Faina y Tara, orientadas a facilitar la escolarización temprana y la conciliación de los hogares santacruceros. En el apartado de la prevención de riesgos, las acciones se han canalizado a través del Programa Municipal de Adicciones en colaboración con los centros de enseñanza secundaria. Esta iniciativa de talleres de convivencia y salud emocional contó en su última edición con la participación de más de 400 estudiantes pertenecientes a ocho institutos de la ciudad, quienes elaboraron diversos cortometrajes centrados en el análisis de las conductas de riesgo.