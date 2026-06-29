El Cabildo extingue el conato de incendio en Gerián, La Gomera

Actualización: El Cabildo de La Gomera ha informado de que el conato de incendio declarado este lunes en la zona de Gerián, en Vallehermoso, ha quedado completamente extinguido. El balance definitivo cifra la superficie afectada en unos 9.500 metros cuadrados, sin que se hayan registrado daños personales ni afecciones a viviendas.

El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) de la gomera ha dado por controlado, a las 14:53 horas de este martes, el conato de incendio declarado en la zona de Gerián, en el municipio de Vallehermoso.

El Cabildo de la gomera activó un dispositivo de extinción nada más detectarse el fuego, movilizando brigadas terrestres y los dos medios aéreos con base en la isla, que actuaron para evitar la propagación de las llamas.

La rápida intervención permitió estabilizar el conato en poco tiempo y evitar que el fuego se extendiera por la zona afectada. Una vez controlado, los efectivos continuaron realizando labores de vigilancia y remate para evitar posibles reproducciones.

Hasta el momento no se han comunicado daños personales ni afecciones a viviendas, y las autoridades tampoco han informado de la superficie afectada ni de las causas que originaron el incendio.

Desde el Cabildo de la gomera se ha agradecido la rápida actuación de todos los efectivos que participaron en el operativo y se recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones para prevenir incendios durante la época de mayor riesgo.

Tras lograr controlar el incendio durante la tarde, el dispositivo permaneció en la zona realizando labores de remate y vigilancia hasta dar por extinguido el conato. La rápida intervención de los medios terrestres y aéreos permitió evitar que las llamas se propagaran a una mayor superficie.

Según el balance facilitado por el Cabildo, el fuego afectó finalmente a unos 9.500 metros cuadrados de terreno. Las autoridades no han informado, por el momento, de las causas que originaron el incendio.