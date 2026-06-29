El Cabildo de Lanzarote condicionará las ayudas a las fiestas al control estricto del ruido

El Cabildo de Lanzarote dará un giro de tuerca a la gestión de los fondos públicos destinados al ocio y la cultura. La institución insular modificará las próximas bases reguladoras para las subvenciones de fiestas populares y espectáculos multitudinarios, estableciendo como requisito obligatorio el cumplimiento estricto de la normativa de contaminación acústica y la presentación de planes de seguridad para poder recibir financiación.

Respuesta a las demandas vecinales

Esta medida busca dar una respuesta equilibrada a las inquietudes trasladadas por colectivos como la Plataforma contra el Ruido de Arrecife, cuyos portavoces habían manifestado su preocupación por el impacto acústico de algunos macroeventos de gran formato en el descanso de los residentes de la capital.

Desde la corporación insular, encabezada por Oswaldo Betancort, se ha querido dejar claro que el objetivo no es, en ningún caso, recortar los recursos destinados a la dinamización de los municipios o a las fiestas tradicionales. En este sentido, la propuesta busca compatibilizar el derecho al ocio y el desarrollo cultural con la calidad de vida de los vecinos, un criterio en el que también ha venido trabajando el consejero Juan Pedro Guzmán para asegurar la viabilidad técnica de las nuevas bases.

Vía de diálogo y consenso

Por su parte, la encargada de escenificar este espíritu de consenso ha sido la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, quien ha tendido la mano directamente a la plataforma vecinal tras su asistencia al pleno de la corporación. Tovar ha apostado firmemente por abrir una vía de trabajo conjunta y coordinada que permita celebrar los eventos festivos bajo parámetros claros que respeten los descansos, los horarios y los límites establecidos por la legislación vigente, demostrando la voluntad de la institución de escuchar y buscar soluciones beneficiosas para todas las partes.