El hachazo del PSOE a la línea de Cádiz rompe la cohesión canaria al condenar a Fuerteventura a un aislamiento total

La decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de suprimir la Obligación de Servicio Público en la línea marítima directa entre Puerto del Rosario y Cádiz ha provocado una profunda indignación política en el archipiélago. La medida, cuya entrada en vigor se ejecuta de manera inmediata este próximo treinta de junio, despoja a Fuerteventura de su única conexión naval directa con el territorio continental europeo sin previo aviso por parte de las autoridades estatales. Esta retirada del respaldo presupuestario central ha fracturado el consenso habitual de las fuerzas políticas locales, unificando a todos los grupos del Cabildo insular en un frente común de rechazo que califica la maniobra como una muestra intolerable de dejadez institucional y falta de planificación por parte del Ejecutivo de la nación.

La desconexión forzosa encarece la cesta de la compra en plena temporada alta

Las consecuencias logísticas de este aislamiento marítimo amenazan con golpear de gravedad la estabilidad económica de los ciudadanos majoreros en el inicio de la campaña turística estival. Al desaparecer el trayecto directo, todo el transporte de mercancías y pasajeros se verá obligado a desviarse de forma obligatoria a través de los complejos portuarios de Lanzarote o Gran Canaria, una triangulación que encarece de inmediato los costes operativos de las empresas de distribución. El parlamentario autonómico Fernando Enseñado ha advertido de que este sobrecoste estructural se trasladará de forma directa al precio final de los alimentos y de la cesta de la compra, al mismo tiempo que las compañías navieras ya han comenzado a registrar las primeras cancelaciones de reservas hoteleras.

Un golpe centralista que debilita las herramientas de cohesión en las islas

El cese de esta ruta estratégica ha reabierto el debate sobre la fragilidad de los mecanismos de compensación que el Estado está obligado a mantener para garantizar la igualdad de las regiones ultraperiféricas. El Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, se ha sumado formalmente a las exigencias del Partido Popular para reclamar la restitución inmediata de las subvenciones al transporte, alertando de que la insularidad no puede ser tratada bajo las reglas de un mercado ordinario. La polémica parlamentaria llegará en los próximos días a las Cortes autonómicas para denunciar que, al privar a Fuerteventura de su puerta al mar directa, el Ejecutivo central del Partido Socialista vulnera los fueros de cohesión territorial y condena a la isla a una situación de desventaja competitiva inasumible.