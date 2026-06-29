El nuevo informe de vivienda de Drago Canarias, evidencia su analfabetismo económico

El reciente informe del Bloque de Análisis Territorial y Sostenibilidad de Drago Canarias pone sobre la mesa una realidad innegable: el precio de la vivienda en los barrios populares de las Islas está subiendo a un ritmo superior al de las zonas ricas. Los datos extraídos del Notariado muestran un incremento del 23,6 % en los códigos postales de menor renta durante 2025, frente al 12,2 % de los distritos acomodados.

Sin embargo, el salto mortal llega en la interpretación. La formación de extrema izquierda utiliza esta radiografía para construir un relato donde la "presión especulativa" es el origen de todos los males. Un análisis económico riguroso demuestra que el informe yerra en el diagnóstico, confunde causas con consecuencias y cae en trampas estadísticas de primero de Economía.

La trampa de los porcentajes

El primer error del documento es ignorar la matemática básica al comparar incrementos porcentuales. Un aumento del 23,6 % en un inmueble de La Paterna o Cuesta Piedra representa, en términos absolutos, una cantidad de dinero muy inferior al 12,2 % de incremento en un piso de la Rambla de Santa Cruz o Triana.

Cuando los precios de partida son bajos, cualquier variación al alza genera un salto porcentual enorme. Presentar esto como evidencia de un ataque especulativo contra los barrios humildes es, en el mejor de los casos, un error de bulto, y en el peor, manipulación estadística para sostener una narrativa política.

El efecto dominó de la escasez

Drago Canarias acierta al señalar que la demanda se desplaza desde las zonas céntricas hacia la periferia. Falla, no obstante, al omitir por qué ocurre. No es un plan diseñado en la sombra por el nuevo chivo expiatorio de la izquierda, los malvados fondos de inversión, es el resultado directo de estrangular la oferta.

Décadas de parálisis urbanística, planes generales bloqueados en los ayuntamientos, inseguridad jurídica y una nula liberación de suelo finalista han convertido el centro de Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna en cotos cerrados. Cuando la oferta se congela en el centro y la población sigue creciendo, las familias se ven obligadas a buscar en los barrios limítrofes. Es el vaso comunicante del mercado. El encarecimiento en Ofra, El Calero o Finca España es la factura que pagan los ciudadanos por la falta de construcción nueva en las capitales.

Confundir el síntoma con la enfermedad

La portavoz de la formación, Carmen Peña, señala como prueba de culpabilidad que las inmobiliarias promocionan barrios como Taco o Escaleritas por su "alto potencial de revalorización". Esto equivale a culpar al paraguas de que llueva.

Los agentes del sector no crean la escasez, simplemente canalizan la inversión hacia donde existe una demanda insatisfecha. Si hay rentabilidad en esos barrios, es precisamente porque las familias, expulsadas de un centro hiperregulado y sin nueva oferta, necesitan vivir en algún sitio. La inversión privada que rehabilita o pone en el mercado inmuebles en estas zonas no es un drama, es la única tabla de salvación ante la inoperancia de las administraciones para generar vivienda pública y liberar suelo.

El peligro de sus recetas

El problema del informe de Drago Canarias no es solo analítico, es práctico. Si el diagnóstico es que la culpa la tiene la especulación, las medidas que propondrán, y que su espacio político ya defiende, pasarán por topar precios, castigar la propiedad y sobrerregular los alquileres.

La evidencia empírica dentro y fuera de España demuestra que el intervencionismo retira la oferta del mercado. Si se castiga la inversión en los barrios populares, esos inmuebles dejarán de ofrecerse, agravando aún más la escasez. La única forma de frenar la tensión de precios en los códigos postales más humildes de Canarias no es perseguir al mercado, sino inundarlo de oferta facilitando la construcción y garantizando la seguridad jurídica. Todo lo demás es populismo económico.