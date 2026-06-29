Emilio Navarro abre la puerta a romper con el PP en Tenerife

La política en Canarias vuelve a mostrar una de sus contradicciones más recurrentes: la tensión entre el liderazgo local y las estructuras insulares y autonómicas de los partidos. La posible salida de Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide y una de las figuras históricas del Partido Popular en Tenerife, no es solo una anécdota interna. Es un síntoma más de un problema estructural, como la dificultad para mantener cohesión en un territorio fragmentado, con liderazgos muy personalizados y escasa tolerancia a la centralización de decisiones.

Navarro, con mayoría absoluta consolidada en su municipio desde 2015, representa ese perfil de político local que ha construido poder desde la cercanía, la gestión diaria y la estabilidad institucional. Sin embargo, según ha señalado en una entrevista en la cadena SER, su relación con la dirección insular del PP se ha ido deteriorando hasta el punto de plantearse no solo su continuidad bajo las siglas del partido, sino incluso explorar otras opciones de cara a 2027.

El PP canario y la gestión de sus equilibrios internos

El Partido Popular en Canarias ha intentado en los últimos años consolidar una imagen de estabilidad, especialmente tras su crecimiento electoral y su papel clave en pactos institucionales. Sin embargo, episodios como este dejan ver que la estabilidad externa no siempre se traduce en cohesión interna.

La salida o distanciamiento de figuras con peso municipal plantea una pregunta incómoda: ¿están los partidos priorizando el control orgánico por encima de la autonomía de los territorios? ¿O es al revés, y algunos liderazgos locales utilizan su fuerza electoral como palanca para negociar fuera de las estructuras?

En ambos casos, el resultado es el mismo: un desgaste silencioso que no siempre aparece en titulares, pero que condiciona la política real.

El riesgo de la política personalizada

En municipios como Santiago del Teide, donde Navarro ha gobernado con mayoría absoluta durante años, el liderazgo político se confunde fácilmente con la figura personal del alcalde. Esa personalización, aunque eficaz en lo electoral, genera un problema a medio plazo: la política deja de ser un proyecto colectivo para convertirse en un proyecto de nombre propio.

Cuando eso ocurre, el partido pasa a ser un instrumento más que una identidad. Y en ese tránsito, las lealtades se vuelven condicionales.

2027 como punto de inflexión

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, este tipo de movimientos adquieren una dimensión mayor. No se trata solo de la continuidad de un alcalde, sino de cómo los partidos reordenan sus piezas en un escenario cada vez más fragmentado, donde las mayorías absolutas son excepcionales y los pactos son la norma.

Si finalmente Navarro decide romper o concurrir bajo otra formación, el mensaje sería claro: la política local en Canarias sigue siendo más fuerte que las siglas. Y eso, para los partidos, es tanto una fortaleza como una advertencia.

Un síntoma, no un caso aislado

Lo que ocurre en el PP de Tenerife no es necesariamente excepcional. Es más bien un reflejo de una política insularizada, donde las decisiones se toman a varios niveles y donde los liderazgos personales pesan tanto como las estrategias de partido.

En ese contexto, la "ruptura" no siempre es una explosión. A veces es simplemente una retirada progresiva, silenciosa, casi administrativa. Pero sus efectos son los mismos: reconfiguración del poder, incertidumbre interna y una sensación de que la política canaria sigue dependiendo demasiado de nombres propios.