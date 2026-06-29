Giro radical en Canarias por el caso mascarillas tras salir adelante el informe secreto sobre las compras de la pandemia

La investigación política sobre el mayor escándalo sanitario de la pandemia en Canarias encara su recta final bajo un estricto secretismo. La Mesa de la Comisión parlamentaria ha dado luz verde de forma preliminar al dictamen definitivo del caso, abriendo un plazo crucial de cinco días para que los partidos registren sus últimas alegaciones. De momento, el documento solo incluye las enmiendas conjuntas de Coalición Canaria y el Partido Popular, los únicos grupos que han presentado aportaciones, listos para trasladar el choque político directamente al Pleno de la Cámara antes del parón veraniego de julio.

Un pacto de silencio ordenado por los servicios jurídicos

El contenido del informe se mantiene bajo llave. El presidente de la Comisión, Raúl Acosta, ha confirmado que el texto seguirá siendo estrictamente secreto hasta su votación definitiva para blindar la investigación de cualquier filtración. El celo institucional es tal que los propios Servicios Jurídicos del Parlamento forzaron a suspender a última hora una rueda de prensa que el Partido Popular tenía programada. La intención del arco parlamentario es acelerar los plazos técnicos para que el dictamen se debata abiertamente de aquí a un mes, poniendo punto final a un proceso que ha tensionado la política canaria.

El rastro del caso Koldo y los testigos clave en el Parlamento

Este órgano de control nació con un objetivo claro: fiscalizar el polémico contrato de cuatro millones de euros con la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que jamás llegaron a los hospitales de las islas. Sin embargo, tras más de dos años de pesquisas y cuatro prórrogas, la investigación acabó cruzándose de lleno con las ramificaciones estatales del caso Koldo y la empresa Soluciones de Gestión. Por la Comisión han desfilado cerca de cincuenta comparecientes de alto nivel, dejando para el diario de sesiones los tensos interrogatorios al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el expresidente autonómico Ángel Víctor Torres.