Herido grave un motorista de 73 años al colisionar con un turismo en Gran Canaria

Un hombre de 73 años ha sufrido lesiones de carácter severo en la madrugada de este lunes tras verse implicado en un accidente de tráfico en el polígono industrial de El Goro, perteneciente al término municipal de Telde, en la isla de Gran Canaria. El suceso se desencadenó en torno a las 05:40 horas, momento en el que, por causas que aún se investigan, la motocicleta que conducía impactó violentamente contra un automóvil que circulaba por la misma zona.

Inmediatamente después de producirse el percance, varios testigos alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno autonómico, que activó de inmediato el protocolo de actuación correspondiente para este tipo de siniestros viales. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron con rapidez los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dotados con una ambulancia de soporte vital avanzado para prestar la primera asistencia in situ y tratar de mitigar los efectos iniciales del brutal impacto sobre la anatomía del conductor del vehículo de dos ruedas.

El personal facultativo del SUC procedió a evaluar de forma minuciosa el estado del accidentado, confirmando la gravedad de los traumatismos sufridos como consecuencia de la fuerte colisión contra el otro vehículo. Tras lograr estabilizar las constantes vitales del paciente en el mismo lugar del accidente, los sanitarios organizaron su evacuación de máxima urgencia. El destino final fue el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, situado en la capital de la isla, donde el paciente ingresó para recibir atención especializada debido a la severidad de sus heridas.

Por su parte, varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se personaron en el escenario del choque para asegurar la vía, regular la circulación y evitar posibles percances secundarios en una franja horaria marcada por los numerosos desplazamientos laborales matutinos. Los agentes de la Benemérita se han hecho cargo de la redacción del correspondiente atestado policial, recopilando pruebas sobre la calzada y tomando declaración a los implicados con el objetivo de esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades pertinentes. Este tipo de incidentes subraya la necesidad de extremar la precaución al volante, especialmente en condiciones de baja visibilidad previas al amanecer.