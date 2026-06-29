Impuesto de Sociedades del 4% ¿Qué es la ZEC?

Bajar impuestos crea riqueza

Pagar impuestos duele. Ceder un cuarto de tu esfuerzo al Estado asfixia tus proyectos. Existe una alternativa en Canarias: la Zona Especial Canaria (ZEC). El pago del Impuesto de Sociedades cae al 4% frente al 25% del régimen común.

Las cifras de 2023 avalan el modelo. Bajar impuestos atrae capital. La facturación alcanzó 3.262 millones de euros. El resultado de las empresas superó los 227 millones de euros. El registro contabiliza 825 empresas. Estas entidades mantienen 10.687 puestos de trabajo. Sumaron 451 empleos netos en doce meses. La media marca 13 trabajadores por empresa.

Los límites: la barrera de entrada

Entrar exige cumplir requisitos. La norma impone barreras de acceso de inversión, requiriendo de una inyección de 100.000 euros en Tenerife o Gran Canaria. La cifra baja a 50.000 euros en el resto de islas. Y de empleo. La empresa debe crear cinco empleos en islas capitalinas y tres en las no capitalinas. El plazo abarca seis meses desde la inscripción.

El modelo filtra proyectos. El emprendedor sin capital inicial queda fuera. Y aunque el Consorcio prevé excepciones, permite esquivar el requisito de inversión a empresas de base tecnológica o proyectos creadores de empleo, la obligación de contratar personal carece de vías de escape. Cosa que, por otro lado, hunde la productividad. Debido a que forzar contrataciones a cambio de beneficios fiscales hace que la empresa incorpore personal por imperativo legal, no por necesidad de mercado. Ese trabajador aporta un valor marginal inferior al de su potencial. El resultado económico es la reducción de los sueldos y la generación de precariedad. La Administración exhibe el número de contratos registrados. Mide el volumen, omite la calidad. Un puesto creado por decreto carece de respaldo productivo y penaliza el desarrollo profesional del empleado, generando puestos de bajo valor añadido.

Luces, sombras y una salida de mercado

La ZEC arroja un saldo de contrastes. El incentivo fiscal atrae capital, reduce el castigo impositivo al 4% y fomenta la llegada de empresas tecnológicas. Los números muestran récord de ingresos y consolidación de negocios. La cruz de la moneda reside en la burocracia y las obligaciones impuestas. Exigir cuotas de contratación y mínimos de inversión levanta muros para el emprendedor local y distorsiona el mercado laboral. La medida crea riqueza, pero encapsula el capital en circuitos ajenos a la pyme insular.

La solución pasa por desregular el acceso y confiar en el mercado. Eliminar las cuotas de contratación y los umbrales de inversión democratizaría el incentivo. Si un proyecto factura y genera beneficio en Canarias, debe acceder a la rebaja fiscal sin rendir cuentas sobre el tamaño de su plantilla. Esta flexibilización permitiría al empresario contratar por necesidad productiva y pagar sueldos acordes al valor generado. Eliminar las barreras de entrada transformaría un privilegio de diseño institucional en un motor de crecimiento abierto a todo el talento canario.