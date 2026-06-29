El Ayuntamiento de Las Palmas licita el proyecto de la Carretera del Norte. El presupuesto de la administración roza la cifra de cuatro millones de euros. El Fondo de Desarrollo de Canarias cubre la factura del plan. El ciudadano financia con impuestos una intervención con doce meses de plazo. La obra abarca el tramo de asfalto entre el nudo de La Ballena y la intersección de Los Tarahales.

Los planos de la sociedad municipal Geursa ponen tres rotondas en la vía. Las estructuras alteran el acceso a los barrios de La Paterna y la avenida de Escaleritas. El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, defiende la intervención con argumentos de accesibilidad de los viandantes. El conductor de Las Palmas sufre el castigo de la institución. La administración frena la circulación de turismos con pasos de cebra en altura para forzar una bajada de velocidad.

El flamante proyecto del consistorio nos vende un decorado verde adornado con especies autóctonas canarias y la supuesta reutilización de vulgares cascotes de demolición. Mientras el político de turno presume ostentosamente de sostenibilidad y economía circular, la abultada factura final desmonta cualquier ilusión de ahorro real. Bajo la inagotable excusa de la modernización, la ciudad abrirá enormes zanjas para instalar canalizaciones de telecomunicaciones hasta el entorno de Siete Palmas, tejiendo una silenciosa red técnica para la futura gestión inteligente del tráfico. Al final, el resignado vecino sufrirá pacientemente el incesante ruido de las obras, tan solo para acabar metiendo su vehículo sobre toscos adoquines de hormigón en la misma puerta de su garaje.

Esta sistemática sustracción de rentas ahoga irremediablemente el pulso vital de nuestra sociedad civil. La voraz maquinaria administrativa recauda implacablemente el fruto del duro esfuerzo de las familias, utilizando vías de financiación como el Fondo de Desarrollo de Canarias para desviar la riqueza del individuo hacia proyectos puramente de escaparate. Enterrar cerca de cuatro millones de euros en reordenar una simple carretera paraliza gravemente la verdadera generación de empleo productivo en nuestro archipiélago. Una vez más, el asfixiante peso de los impuestos condena injustamente al ciudadano a financiar, céntimo a céntimo, los costosos caprichos urbanísticos y la inagotable vanidad de los despachos oficiales.