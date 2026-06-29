Las Palmas paga 47 millones de euros en gastos atrasados por la terrible gestión de Carolina Darias

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado en su sesión ordinaria de este viernes tres modificaciones de crédito que suman un total de 47.014.581,15 euros. Esta maniobra financiera tiene como objetivo atender obligaciones económicas pendientes vinculadas al servicio de depuración de aguas y regularizar gastos de distintos centros gestores que se encontraban sin aplicar al presupuesto.

Más allá de los trámites habituales, la cifra pone de relieve el volumen de facturas y gastos atrasados que la administración local arrastra de ejercicios anteriores. El concejal de Presidencia y Hacienda, Francisco Hernández Spínola, reconoció la necesidad de frenar esta dinámica, asegurando que harán el mayor esfuerzo en este tercer año de mandato para que las partidas pendientes de aplicación "bajen de forma muy considerable".

La división del sobrecosto

El grueso de esta inyección de fondos se divide en tres grandes expedientes. En primer lugar, se destinan 148.297,24 euros para cubrir los sobrecostes derivados del tratamiento de lodos de diciembre de 2024. Un segundo bloque, que alcanza los 9.007.086,48 euros, irá íntegramente a pagar la deuda del servicio de depuración de aguas generada entre enero y julio de 2025, buscando garantizar un servicio que resulta esencial.

Sin embargo, el agujero más profundo se encuentra en el tercer expediente, que suma 37.859.197,43 euros para incorporar al presupuesto municipal las obligaciones pendientes procedentes de diversas áreas. El mantenimiento de la ciudad lidera este gasto no presupuestado: Parques y Jardines y Mobiliario Urbano acumulan 12.922.018,66 euros de estas obligaciones, seguidos por Vías y Obras y Accesibilidad con 12.072.327,29 euros, y el área de Urbanismo, con 5.724.061,82 euros.

La lista de facturas pendientes alcanza a servicios básicos para el contribuyente grancanario. El expediente incluye partidas para Limpieza Viaria y Recogida de Residuos por valor de 2.737.997,94 euros. También figuran deudas en Servicios Sociales, con 1.607.860,99 euros, y Vivienda, con 1.302.736,84 euros. Completan esta larga lista de regularizaciones áreas como la Unidad Técnica de Aguas, Patrimonio, Parque Móvil, Policía Local, Asesoría Jurídica y Tráfico, entre otras.