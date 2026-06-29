Proponen fertilizar los océanos con hierro como vía para capturar CO₂ y frenar el cambio climático

El catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Santiago Hernández León, junto al investigador Eric Lichtfouse, de la Universidad Jiaotong de China, ha planteado recientemente una controvertida propuesta científica: fertilizar los océanos con hierro para aumentar su capacidad de absorber dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera.

La idea ha sido recogida en un comentario publicado en la revista Environmental Chemistry Letters, donde ambos expertos defienden que este tipo de intervención podría replicar a gran escala un fenómeno natural ya conocido: la llegada de polvo sahariano rico en hierro a los océanos, que favorece el crecimiento del fitoplancton y, con ello, la captación de carbono.

Según explican, si este proceso se reprodujera de forma controlada mediante tecnología, los océanos —que cubren cerca del 70 % de la superficie del planeta— podrían convertirse en un importante sumidero de CO₂, ayudando a almacenar carbono en las profundidades marinas durante largos periodos.

Los autores advierten, además, de que la transición hacia energías renovables, por sí sola, podría no ser suficiente para reducir la acumulación de gases de efecto invernadero en el corto y medio plazo. Por ello, plantean la necesidad de combinar el cambio energético con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

En este contexto, señalan el potencial de las denominadas tecnologías marinas de eliminación de carbono (mCDR), entre las que destacan la fertilización con hierro, la alcalinización del océano o técnicas aún más experimentales. También apuntan a las Islas Canarias como un entorno especialmente interesante para la investigación y la realización de pruebas piloto, debido a sus condiciones oceanográficas.

Junto al debate medioambiental, los investigadores introducen una reflexión de carácter económico. Alertan de que las políticas climáticas basadas únicamente en la fiscalidad de las emisiones podrían generar efectos indeseados, como la deslocalización de empresas hacia países con regulaciones menos estrictas.

En conclusión, Hernández León defiende que el reto climático requiere una estrategia combinada: avanzar en energías limpias, pero también apostar por tecnologías capaces de retirar CO₂ ya presente en la atmósfera. Solo así, sostienen, se podrá afrontar el problema sin poner en riesgo la actividad económica e industrial.