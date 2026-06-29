Santa Cruz exige al Cabildo liderar el traslado de la refinería

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha vuelto a situar el futuro de la refinería en el centro del debate político insular, pero esta vez con un mensaje directo al Cabildo: hace falta liderazgo real, coordinación efectiva y menos declaraciones de intenciones.

Bermúdez ha reclamado a la Corporación insular que asuma el timón de un proceso que, a su juicio, no puede seguir avanzando a base de anuncios dispersos y calendarios que rara vez se cumplen. El traslado de la actividad industrial hacia Granadilla y el progresivo desmantelamiento de las instalaciones actuales en la capital se presentan como una transformación estratégica para la isla, pero también como un expediente que acumula años de promesas y pocos avances tangibles.

La crítica de fondo no es menor: mientras las instituciones se reparten competencias, el proyecto sigue sin despegar con la contundencia que exige una operación de esta magnitud. Y en ese vacío de ejecución, advierten desde el Consistorio capitalino, se corre el riesgo de que la planificación urbana de Santa Cruz continúe condicionada por una infraestructura industrial que muchos consideran ya obsoleta en su actual ubicación.

Bloqueo institucional

El alcalde insiste en que no se trata solo de mover una instalación energética, sino de redefinir el modelo de ciudad. Sin embargo, esa visión choca con la lentitud administrativa y la falta de una hoja de ruta clara y compartida entre administraciones.

Granadilla aparece como el destino natural del nuevo polo energético de la isla, pero su consolidación depende de decisiones que siguen encalladas en la coordinación institucional. Mientras tanto, el tiempo pasa y la oportunidad de liberar suelo estratégico en la capital se mantiene en pausa.

El debate, lejos de cerrarse, vuelve a evidenciar una constante en la política insular: grandes proyectos anunciados con ambición, pero ejecutados con una lentitud que alimenta la frustración ciudadana y la sensación de que el cambio estructural llega siempre más tarde de lo previsto.