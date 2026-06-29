Tenerife pide precaución por altas temperaturas y riesgo de incendios

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y prudencia de todos los ciudadanos ante el notable incremento térmico que experimentará la isla a lo largo de esta semana. Las previsiones meteorológicas apuntan a un escenario adverso que requiere extremar las precauciones para evitar cualquier tipo de contingencia, especialmente en el ámbito medioambiental.

Según los datos que maneja la corporación insular, la jornada más complicada será la de este martes, cuando se prevé que los termómetros puedan alcanzar e incluso superar los 35 grados centígrados en diversos puntos de la geografía tinerfeña. Las zonas más afectadas por este episodio de calor inusual serán las vertientes del sur, el este y el oeste de la isla, áreas tradicionalmente vulnerables a las variaciones térmicas drásticas.

A este escenario de altas temperaturas se sumará un factor meteorológico que incrementa notablemente la preocupación de las autoridades: la presencia de fuertes rachas de viento. Este fenómeno afectará con especial virulencia a las zonas de la costa y a las medianías. La combinación de calor intenso, baja humedad y viento constante eleva de forma exponencial el riesgo de que se declare un incendio forestal, una de las mayores amenazas para el rico patrimonio natural del archipiélago.

Ante esta situación, la máxima responsable del Ejecutivo insular ha emitido una serie de recomendaciones básicas pero fundamentales para preservar la salud pública y el entorno. Entre ellas, ha destacado la necesidad de que los ciudadanos eviten exponerse al sol durante las horas centrales del día, periodo en el que la radiación alcanza sus niveles más perjudiciales. Asimismo, ha insistido en la importancia de mantenerse correctamente hidratado y de extremar cualquier tipo de precaución si se transita por los espacios naturales y las zonas de monte.

Por último, desde el Cabildo de Tenerife han asegurado que se mantienen vigilantes para anticiparse a cualquier eventualidad. Rosa Dávila ha subrayado que la administración insular continúa monitorizando la situación meteorológica en tiempo real. Además, se están coordinando todos los servicios de emergencia para garantizar la seguridad en toda la isla, priorizando la capacidad de respuesta rápida en caso de que las condiciones climáticas deriven en un incidente que requiera la intervención de los efectivos de extinción y rescate.