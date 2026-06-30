A prisión por apuñalar con un destornillador a una madre y su hija en Gran Canaria

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas graves. El suceso se desencadenó tras un ataque con arma blanca perpetrado contra una mujer y su hija en la localidad de Vecindario, situada en la isla de Gran Canaria.

Los hechos, que han trascendido tras la confirmación por parte de la Comandancia de Las Palmas, tuvieron lugar el pasado mes de mayo. En aquel momento, las fuerzas de seguridad recibieron una alerta que informaba de una violenta agresión con arma blanca en la vía pública, lo que movilizó de inmediato a las patrullas de seguridad ciudadana.

Varias denuncias por amenazas

Según ha determinado la investigación, el presunto autor se había dirigido inicialmente al domicilio de una tercera persona con la que mantenía un conflicto personal previo. Los investigadores tuvieron conocimiento de una denuncia por reiteradas amenazas de muerte dirigidas a este individuo.

Al no localizar a su objetivo principal, el agresor se cruzó de manera fortuita con una vecina del mismo inmueble con la que también existían ciertas desavenencias. Sin mediar palabra, el hombre inició un ataque directo contra la mujer utilizando un objeto punzante, concretamente un destornillador. Durante el episodio, la hija de la víctima también resultó gravemente herida al intentar auxiliar a su madre de las acometidas del asaltante.

Como consecuencia del ataque, tanto la madre como la hija sufrieron múltiples lesiones de diversa consideración, destacando varias heridas penetrantes y contusiones en diferentes partes de sus cuerpos. Tras la agresión, ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro sanitario cercano, donde recibieron la asistencia médica especializada que requerían por la gravedad de las heridas sufridas.

Por su parte, el atacante huyó rápidamente del lugar de los hechos a bordo de un vehículo. Esto provocó que las autoridades activaran un amplio dispositivo de localización que dio sus frutos poco después. Las patrullas lograron interceptar el automóvil y hallaron al individuo oculto en una finca agrícola, donde se procedió a su inmediata detención sin que opusiera mayor resistencia.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción competente. La autoridad judicial ha acordado la continuación del procedimiento penal y ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido, a la espera de que se celebre el pertinente juicio por estos graves hechos.