Canarias planta cara a la UE por ocultar los datos de un Pacto de Asilo que permite evitar la acogida con dinero

El Gobierno de Canarias ha mostrado su profunda preocupación ante lo que considera un apagón informativo por parte de la Unión Europea. A pesar de que el nuevo e histórico Pacto de Asilo e Inmigración entró en vigor el pasado 12 de junio, el Ejecutivo autonómico denuncia que sigue a ciegas, sin recibir directrices claras ni reglamentos concretos sobre cómo aplicar las nuevas reglas de juego en las islas, obligando a la administración a improvisar en el día a día.

El polémico sistema de pago para eludir el reparto

El rechazo del gabinete canario va más allá de la falta de datos y apunta directamente a la diana, el modelo diseñado por Bruselas. El portavoz gubernamental, Alfonso Cabello, ha criticado con dureza un sistema que permite a los países con mayor potencial económico eludir la acogida obligatoria de personas mediante compensaciones financieras. Para el Ejecutivo regional, esta polémica fórmula de "pagar por no acoger" vacía de contenido la solidaridad continental y convierte la gestión de las fronteras en un mecanismo puramente monetario que da la espalda a la realidad de las islas.

Dudas generalizadas en los equipos de emergencia en las islas

Esta falta de certezas técnicas ha encendido las alarmas no solo en el ámbito político, sino también entre las ONG y las redes asistenciales que operan en primera línea de playa. Las entidades del tercer sector admiten compartir las mismas dudas sobre la viabilidad de los nuevos protocolos en la frontera sur europea. Desde el Ejecutivo canario se insiste en que la única receta eficaz a largo plazo es intervenir directamente en los países de origen, advirtiendo de que las rutas marítimas hacia el archipiélago seguirán activas mientras no se aborden las causas de raíz en el continente vecino.