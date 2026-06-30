Canarias vive otro día de calor intenso con temperaturas de hasta 36 grados

Canarias afronta este martes una jornada marcada por el calor, el viento y el mal estado de la mar, con avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varias islas del archipiélago.

El aviso de nivel naranja por altas temperaturas afectará al interior de Gran Canaria, donde se prevén los valores más elevados de la jornada. Además, permanecerán activos avisos por calor en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Según la previsión de Aemet, las temperaturas máximas seguirán en ascenso en el interior de las islas y podrán superar los 34 y 36 grados en zonas del interior de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

A esta situación se suman los avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera, donde el alisio soplará con intensidad moderada y rachas muy fuertes. Asimismo, habrá avisos por fenómenos costeros en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife debido al fuerte oleaje.

En cuanto al estado del cielo, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. La calima en altura continuará presente sobre el archipiélago durante la jornada.

La Aemet señala que el predominio del anticiclón mantendrá el tiempo estable en Canarias, aunque recomienda extremar las precauciones ante las elevadas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día y en las zonas del interior de las islas afectadas por los avisos.