Clavijo y Torres negocian inyectar 20 millones extra para frenar el impacto de la inflación en Canarias

El Gobierno central y el Ejecutivo de Canarias han acordado extender durante tres meses las medidas económicas para mitigar los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto en Irán. La negociación elevará la dotación hasta los 20 millones de euros, sumando nuevos recursos a los 15,3 millones ya aprobados. Este ajuste responde a la necesidad de compensar al archipiélago por la aplicación del IGIC, frente a las rebajas del IVA implementadas en la península.

Las conversaciones, lideradas por el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente Fernando Clavijo, culminarán en los próximos días con la fijación de las cuantías definitivas. Estos fondos se transferirán a las cuentas autonómicas mediante incrementos en las partidas ordinarias, integrándose en el marco del nuevo decreto de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para contener la inflación.

Inversión fundamental

El grueso de esta inyección económica se dirigirá a sostener sectores que asumen los sobrecostes derivados de la insularidad. El plan incluye un régimen especial de apoyo al transporte por carretera para los profesionales sin derecho a la devolución del impuesto de hidrocarburos. Asimismo, se contemplan fondos directos al transporte marítimo de pasajeros y mercancías, fundamental para la conexión interinsular y peninsular. El sector primario mantendrá también el acceso a las partidas para la compra de fertilizantes y gasóleo.

El acuerdo aborda, por último, la vulnerabilidad del sistema eléctrico canario. El Estado ha reconocido las singularidades de la red aislada y autorizará financiar hasta el 25% de las inversiones en sistemas de baterías. Esta disposición técnica se activará cuando el operador detecte insuficiencia en la reserva rodante, con el objetivo de evitar deslastres de demanda y asegurar un suministro estable en el archipiélago frente a las tensiones del mercado energético global.