Detenidas 17 personas en Gran Canaria en una red de pornografía infantil y drogas

La Policía Canaria ha procedido este lunes a la detención de diecisiete individuos en la isla de Gran Canaria por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a la producción y difusión de material de abuso infantil. La operación, que ha sido impulsada para desarticular esta grave trama delictiva, se encuentra bajo la estricta supervisión y autorización del juzgado competente en materia de Violencia contra la Infancia.

Según la información proporcionada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico a la agencia EFE, los agentes han desplegado un amplio dispositivo desde primera hora. Durante la jornada, las fuerzas de seguridad han efectuado la entrada y registro en 17 domicilios repartidos por seis municipios diferentes de la geografía insular, buscando material informático y diversas pruebas que corroboren la presunta actividad ilícita.

Los investigadores apuntan a que no se trata de una simple red de intercambio de archivos, sino que los implicados presuntamente producían las imágenes de menores de edad en la propia isla para posteriormente compartirlas. Además, el catálogo de delitos que se instruyen en la causa agrava notablemente la situación procesal de los arrestados, ya que se investigan supuestos ilícitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y tráfico de drogas, lo que sugiere la existencia de un entramado delictivo complejo y sumamente organizado.

El operativo policial sigue actualmente en curso y los responsables de la investigación han subrayado que no se descartan nuevas detenciones ni más registros domiciliarios en las próximas horas o días. La complejidad de este tipo de estructuras criminales, donde el consumo y venta de estupefacientes suele utilizarse como medio de captación o sometimiento, exige un análisis minucioso de todos los dispositivos electrónicos incautados para trazar el organigrama completo de la red y localizar a todas las posibles víctimas.

Todas estas actuaciones judiciales y policiales están siendo coordinadas de forma estricta por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que en la actualidad se denomina Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. El magistrado Tomás Martín, titular de dicho juzgado, ha decretado el secreto de sumario sobre las diligencias para garantizar el éxito de las pesquisas y evitar la destrucción de pruebas que resulten clave para el futuro enjuiciamiento de los acusados.

Este golpe policial, que fue adelantado en primera instancia por el diario Canarias7, pone de relieve la importancia de la especialización operativa de las fuerzas de seguridad y de los juzgados en la lucha contra los delitos que afectan a los menores. Asimismo, la presencia de estupefacientes en la ecuación delictiva demuestra la interconexión habitual entre diferentes tipologías de delincuencia organizada que tratan de afincarse en el archipiélago.