El Gobierno autoriza el uso de baterías como recurso de emergencia energética en La Palma

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha anunciado este martes que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aceptado incorporar el almacenamiento energético como recurso de emergencia para los territorios no peninsulares. Este cambio normativo permitirá reforzar la garantía de suministro eléctrico en la isla de La Palma.

La medida se enmarca en la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas disposiciones en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un texto que ya puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado 30 de junio.

Esta modificación supone un avance decisivo para responder a la situación energética de la isla. Hasta ahora, la regulación que establece la retribución por la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad de suministro contemplaba la posibilidad de recurrir a recursos de emergencia ante riesgos de cobertura, pero dejaba fuera a los sistemas de almacenamiento mediante baterías.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, Mariano Hernández Zapata, ha destacado que este acuerdo es el fruto de un intenso trabajo de negociación desarrollado durante los últimos años por parte de la administración canaria.

"Hemos conseguido que las baterías sean consideradas recurso de emergencia para dar respuesta a la situación de La Palma. Volvemos a lograr nuestros objetivos en una negociación con el Ministerio y damos una solución a una demanda prioritaria para la isla", ha afirmado el consejero autonómico.

En este sentido, Hernández Zapata ha explicado que desde su departamento no han esperado a que todos los trámites burocráticos estuvieran completamente cerrados para empezar a trabajar. Por el contrario, se han adelantado a los acontecimientos para que se puedan tener las baterías asignadas e instaladas en el menor tiempo posible.

Asimismo, ha señalado que este nuevo hito energético en La Palma se suma a otros logros alcanzados durante la presente legislatura. Entre ellos destacan la inclusión del corredor sur en la planificación estatal, la futura subestación de Tajuya o el nuevo amortiguador eléctrico en la subestación de las Breñas, además de la resolución del concurso de generación para la renovación de las centrales tras más de trece años de espera.

De esta forma, el consejero aseveró que estos pasos, dados de manera continuada y con inusitada rapidez, responden al trabajo constante de la Consejería. El objetivo último es que las islas cuenten con un sistema eléctrico moderno y seguro que garantice el suministro a los ciudadanos, las empresas y los servicios básicos esenciales.

Desde un punto de vista técnico, la modificación normativa permitirá que, cuando el operador del sistema detecte problemas de cobertura derivados de la falta de reserva rodante, puedan instalarse sistemas de almacenamiento mediante el procedimiento de emergencia, previa solicitud autonómica y con la autorización del Estado respecto a la financiación.

Por su parte, el director general de Energía, Alberto Hernández, explicó que su departamento ya trabaja paralelamente en el procedimiento administrativo necesario para poner en marcha estas instalaciones y agilizar los plazos todo lo posible.

"Llevamos meses elaborando el borrador de una convocatoria específica para asignar la potencia de almacenamiento que necesita La Palma", señaló el director general. Esto permitirá seleccionar la solución técnica más adecuada y avanzar con celeridad.

Las estimaciones técnicas actuales apuntan a la necesidad de disponer de alrededor de 16 megavatios de potencia con una capacidad de almacenamiento de dos horas. No obstante, esta cifra preliminar deberá ser confirmada definitivamente a través de un informe preceptivo del operador del sistema eléctrico.

En cuanto a la financiación de la infraestructura, el acuerdo contempla que el Gobierno de España asuma el 25% del coste total de la actuación, mientras que el Gobierno de Canarias aportará el 75% restante. Para cubrir esta cuantía, la Consejería ya se encuentra inmersa en la captación de recursos a través de diferentes fondos europeos y estatales.

Con la incorporación del almacenamiento energético como recurso de emergencia, las autoridades pretenden reforzar la resiliencia del sistema eléctrico palmero. Ante posibles incidencias en los grupos de generación o averías graves, las baterías podrán aportar energía de forma inmediata, evitando así que los hogares y negocios sufran temidos cortes de electricidad.