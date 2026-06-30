El Gobierno da seis meses para retirar el monumento a Franco de Santa Cruz

El Gobierno de España ha dado un paso definitivo hacia la retirada del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado su eliminación al concluir que constituye un símbolo de exaltación de la dictadura franquista y que su valor artístico no justifica mantenerlo en el espacio público como excepción a la Ley de Memoria Democrática.

La resolución incorpora el denominado oficialmente Monumento a la Paz de Tenerife, al Catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y da al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un plazo máximo de seis meses para retirarlo, una vez decaiga la protección cautelar derivada del expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, establece que, una vez desmontado, el conjunto escultórico deberá quedar depositado en una dependencia pública, aunque sin posibilidad de volver a ser expuesto.

La decisión supone un importante revés para la estrategia del Ayuntamiento de Santa Cruz, que durante los últimos meses había tratado de evitar su retirada apoyándose en distintos informes sobre el valor artístico y patrimonial de la obra.

Interpretación del monumento

Uno de los principales argumentos de quienes defienden su permanencia es que, con el paso de las décadas, el monumento ha perdido su significado político para convertirse en un elemento más del paisaje urbano de Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio rechaza de plano esa interpretación.

Según recoge la resolución, el conjunto escultórico "no fue concebido como una obra alegórica abierta a múltiples interpretaciones", sino como "un homenaje explícito a Francisco Franco". Por ello, considera que ni el paso del tiempo ni la familiaridad de parte de la ciudadanía con el monumento alteran su significado original.

"Un monumento erigido para la exaltación personal de un dictador no puede entenderse resignificado por el mero transcurso del tiempo", afirma literalmente el informe vinculante de la Comisión Técnica.

Un monumento concebido para homenajear a Franco

Buena parte de la resolución reconstruye el origen del conjunto escultórico apoyándose en la investigación realizada por la Universidad de La Laguna para el Catálogo de símbolos franquistas de Canarias.

Según el expediente, el monumento fue promovido durante el franquismo con la finalidad expresa de rendir homenaje a Francisco Franco, dentro de la campaña propagandística impulsada con motivo del XXV aniversario de la victoria franquista.

La Comisión sostiene que la documentación histórica demuestra que el conjunto fue concebido como una exaltación personal del dictador, con una ubicación escogida por su enorme carga simbólica y una iconografía que lo presenta como salvador de España. Además, recuerda que los archivos consultados apuntan a que parte de su financiación pudo obtenerse mediante aportaciones realizadas por funcionarios municipales bajo presión administrativa.

El expediente para declararlo BIC

La resolución también analiza el procedimiento impulsado por el Cabildo de Tenerife para declarar el monumento Bien de Interés Cultural.

Durante la tramitación, el Gobierno de Canarias evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto al entender que ese expediente seguía abierto.

No obstante, el Ministerio recuerda que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya ha emitido un informe desfavorable a esa declaración, un requisito imprescindible para que el monumento pudiera obtener la protección definitiva como BIC.

Seis meses para ejecutar la retirada

La resolución requiere formalmente al Ayuntamiento de Santa Cruz para que retire el monumento una vez desaparezca la protección cautelar de la que aún disfruta.

Si el consistorio no cumple voluntariamente, el Ministerio advierte de que podrá iniciar el procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática.

Con esta decisión, el Gobierno da por acreditado que el conocido popularmente como monumento a Franco constituye un elemento de exaltación de la dictadura y descarta definitivamente que su calidad artística sea suficiente para mantenerlo en el espacio público como excepción a la legislación vigente.